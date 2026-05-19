【まとめ買い特集】通勤時間のお供に！Xで話題の『名探偵マーニー』や、アニメ化した『SANDA』などがお得に全巻揃えられる！
長い通勤時間に加え、まもなくやってくる憂鬱な梅雨。どんよりした気分を吹き飛ばすには、日常を忘れさせてくれる「物語」の力が不可欠です。
この記事で紹介した本を読む
今回は、X（旧Twitter）で再燃中の名作『名探偵マーニー』をはじめ、一気読み必至の作品を厳選。ページをめくれば、駅までの道のりも、気づけばあっという間に変わっているはず！
■名探偵マーニー（全11巻）
価格：1,089円
名探偵マーニー
ボサボサ頭の女子高生マーニー。父の探偵事務所を手伝いながら、学校や友人の事件を鮮やかに解決していく!!
■兄妹 少女探偵と幽霊警官の怪奇事件簿（全7巻）
価格：693円
兄妹 少女探偵と幽霊警官の怪奇事件簿
警察官だった兄・圭一が失踪して2年。高校1年になる赤木蛍の前に、警官の格好をしたガイコツの幽霊が現れて…!? 兄妹のコンビで不思議な事件、出来事に挑む!! 摩訶不思議ミステリードラマ!!
■学校怪談（全15巻）
価格：1,485円
学校怪談
もしも、下駄箱の中に行方不明の友達がいたら！？もしも、クラスメイトの女の子の口に、蛇が棲んでいたら！？身近である学校を舞台に潜む、思わぬ恐怖を描いたホラー作品18編を収録！！
■SANDA（全16巻）
価格：1,485円
SANDA
これは少し未来のお話。超少子化が進み、様々な風習が失われた近未来。大黒愛護学園に通う普通の少年、三田は、なぜか同級生の冬村四織に命を狙われていた。突如として振り下ろされる凶刃。それには、行方不明になった冬村の友人と、三田が抱えている「とある呪い」に理由があって…!?
■神さまの怨結び（全12巻）
価格：1,188円
神さまの怨結び
人の“怨”を結びて“縁”を切る……。そんな呪いを人に与える神、その者の名は蛇(くちなわ)。彼女が結ぶ呪いの代償は少女たちには、あまりにも重く……。
※本ページで紹介する情報は、2026年5月19日17時現在のものです。
この記事で紹介した本を読む
今回は、X（旧Twitter）で再燃中の名作『名探偵マーニー』をはじめ、一気読み必至の作品を厳選。ページをめくれば、駅までの道のりも、気づけばあっという間に変わっているはず！
■名探偵マーニー（全11巻）
価格：1,089円
ボサボサ頭の女子高生マーニー。父の探偵事務所を手伝いながら、学校や友人の事件を鮮やかに解決していく!!
■兄妹 少女探偵と幽霊警官の怪奇事件簿（全7巻）
価格：693円
兄妹 少女探偵と幽霊警官の怪奇事件簿
警察官だった兄・圭一が失踪して2年。高校1年になる赤木蛍の前に、警官の格好をしたガイコツの幽霊が現れて…!? 兄妹のコンビで不思議な事件、出来事に挑む!! 摩訶不思議ミステリードラマ!!
■学校怪談（全15巻）
価格：1,485円
学校怪談
もしも、下駄箱の中に行方不明の友達がいたら！？もしも、クラスメイトの女の子の口に、蛇が棲んでいたら！？身近である学校を舞台に潜む、思わぬ恐怖を描いたホラー作品18編を収録！！
■SANDA（全16巻）
価格：1,485円
SANDA
これは少し未来のお話。超少子化が進み、様々な風習が失われた近未来。大黒愛護学園に通う普通の少年、三田は、なぜか同級生の冬村四織に命を狙われていた。突如として振り下ろされる凶刃。それには、行方不明になった冬村の友人と、三田が抱えている「とある呪い」に理由があって…!?
■神さまの怨結び（全12巻）
価格：1,188円
神さまの怨結び
人の“怨”を結びて“縁”を切る……。そんな呪いを人に与える神、その者の名は蛇(くちなわ)。彼女が結ぶ呪いの代償は少女たちには、あまりにも重く……。
※本ページで紹介する情報は、2026年5月19日17時現在のものです。