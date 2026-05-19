新たな事実が明らかになり、再び物議を醸していて――。

GW最終日となる5月6日午前7時ごろ、福島県郡山市の磐越自動車道上り線で、マイクロバスがガードレールに衝突した。

「同バスは運転手と新潟市にある北越高等学校の男子ソフトテニス部の部員20人を乗せて午前5時30分ごろ高校を出発。福島県内に移動中でした。この衝突事故で男子生徒1人がバスから外に投げ出され死亡。後続の車2台も巻き込み、重軽傷を含む26人が病院に搬送されるという事態に。事故現場にはブレーキをかけたあとが残っておらず、バスの運転手は警察の取り調べに対して“曲がり切れなかった”などと話していました」（社会部記者）

7日、福島県警はバスを運転していた若山哲夫容疑者（68）を過失運転致死傷の疑いで逮捕。警察の取り調べに対して若山容疑者は「速度の見極めが甘かった」「時速90〜100kmは出ていた」などと話し容疑を認めた。さらに容疑者は旅客輸送に必要な2種免許を持っていないため、“素人”がマイクロバスを運転していたことになる。すると、北越高校側とバス運行会社・蒲原鉄道側で“バスの手配”に関して主張の食い違いが生じることに。

「蒲原鉄道は6日の会見で、“高校側から費用を抑えるため貸し切りバスではなくレンタカーでの送迎を依頼された”と主張しましたが、北越高は7日の会見で、“貸し切りバスを依頼した”と否定。 10日には高校側が2回目となる会見を開き、男子ソフトテニス部の顧問は“費用を安く抑えたいからレンタカーを手配してほしいと依頼したことはない”“運転手の紹介を依頼したこともない”と改めて断言しており、“バスは蒲原鉄道のバス、運転手は蒲原鉄道の運転手であると認識していた”と説明しています」 （前出・社会部記者、以下同）

その後12日、一部メディアによって同バスに乗っていた生徒が車中から保護者に送った動画の詳細が明らかに。事故直前、ある生徒が若山容疑者の運転が危険だと感じて、その様子を動画で撮影。その動画にはバスがカーブを曲がらずに路肩の方へ直進する様子が映っていた。

さらに18日、若山容疑者は当初運転の依頼を受けた別の人物が断ったため、“代役”でバスを運転していたと福島民友新聞が報じた。

「バス会社の営業担当は面識もなく、事故歴や免許証の確認すらもしていない容疑者に運転を任せていたことはすでに明らかになっていますが、これらの報道によって、バス会社の杜撰な管理体制がより浮き彫りに。“大口の顧客”と言える北越高校の便宜を図るために、バス会社が安全面の確保を疎かにしまったのかもしれませんね……」

事故発生時からバス会社と学校、どちらに責任の所在があるのかが問題になっており、バス会社の“落ち度”が目立つ展開となっているが、

「学校側にも絶対に免れない過失がある」

と話すのは、私立高校に勤務する現役教師だ。

「私の高校でも部活遠征の規則に“顧問の同乗”は明文化されていませんが、引率責任者は乗降時の安全確認及び人数確認を必ず実施する、事故時は引率責任者が対応など、最低限の決まりごとはあります、つまり、引率責任者のバス同行は大前提なんです。今回、学校側が誰もバスに同乗させていなかったという過失だけは揺るがないでしょうね」