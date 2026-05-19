中島裕翔、結婚後初公の場で満面の笑み 『スター・ウォーズ』映画の帰還にガッツポーズ
俳優の中島裕翔（32）が19日、東京・六本木ヒルズアリーナで行われた映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』（22日 日米同時公開）ジャパンプレミアに登壇し、4月11日に俳優の新木優子と結婚して以降、初めて公の場に姿をみせた。
【写真】素敵！笑顔をみせるペドロ・パスカル＆ジョン・ファヴロー監督
本作は、2019年『スター・ウォーズ／スカイウォーカーの夜明け』以来、約7年ぶりに劇場公開される「スター・ウォーズ」映画の最新作。この日は、本作の主人公マンダロリアンを演じるペドロ・パスカルとグローグー、ジョン・ファヴロー監督が勢ぞろい。「スター・ウォーズ」大ファンであり、日本のスター・ウォーズアンバサダーを務める中島は、本作の完成とキャスト＆スタッフの再来日を盛大に祝福すべく参加した。
登場すると、「スター・ウォーズが映画館に帰ってきたぞ！」とガッツポーズして『スター・ウォーズ』ファン仲間たちに声をあげた中島は、一足先に本作を鑑賞。「すてきな冒険に連れて行ってくれる映画でした」と熱弁した。
また、日本映画からのインスピレーションを受けている本作について、「日本人としても誇らしいですよね」とにっこり。グローグーについては「愛らしくて守りたくなるけど、彼もまた守ってくれる。そんな力強い姿に惹かれますね」とほほ笑んだ。
また、きのう18日には、新木が大阪で行われた「ハウスオブ ディオール 心斎橋」オープンイベントに出席。結婚後初めての公の場で笑顔を見せていた。
MCはサッシャが務めた。
【写真】素敵！笑顔をみせるペドロ・パスカル＆ジョン・ファヴロー監督
本作は、2019年『スター・ウォーズ／スカイウォーカーの夜明け』以来、約7年ぶりに劇場公開される「スター・ウォーズ」映画の最新作。この日は、本作の主人公マンダロリアンを演じるペドロ・パスカルとグローグー、ジョン・ファヴロー監督が勢ぞろい。「スター・ウォーズ」大ファンであり、日本のスター・ウォーズアンバサダーを務める中島は、本作の完成とキャスト＆スタッフの再来日を盛大に祝福すべく参加した。
また、日本映画からのインスピレーションを受けている本作について、「日本人としても誇らしいですよね」とにっこり。グローグーについては「愛らしくて守りたくなるけど、彼もまた守ってくれる。そんな力強い姿に惹かれますね」とほほ笑んだ。
また、きのう18日には、新木が大阪で行われた「ハウスオブ ディオール 心斎橋」オープンイベントに出席。結婚後初めての公の場で笑顔を見せていた。
MCはサッシャが務めた。