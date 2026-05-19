【付録】「ATAOミニ財布」が付いてくる！ 『ATAO 20th ANNIVERSARY BOOK』が5月20日発売
数ある雑誌の中から、今月チェックしておきたい付録の魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、『ATAO 20th ANNIVERSARY BOOK』（宝島社）の「ATAOミニ財布」です。この一冊でしか手に入らない限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。
宝島社から5月20日に発売される『ATAO 20th ANNIVERSARY BOOK』（税込3498円）。付録として、「ATAOミニ財布」が付いてきます。
ブランド誕生20周年を記念した今回の付録は、リッチなシボ感のある合皮素材を採用しており、付録の域を超えた高級感のある仕上がりです。フロントにはATAOの象徴であるゴールドの三角プレートが配され、持つだけで手元を華やかに演出してくれます。シンプルかつ上品なデザインなので、大人の女性がオン・オフ問わず日常使いしやすいのが魅力です。
手のひらサイズのコンパクトさでありながら、1万円札が折らずにぴったり入る絶妙なサイズ設計が施されています。中身がひと目でわかるL字ファスナー仕様に加え、コインポケットはファスナーを省いた設計になっており、小銭の出し入れが非常にスムーズです。ミリ単位で調整されたカードポケットなど、使いやすさを追求し続けるATAOならではのこだわりが凝縮された機能的な一品です。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース編集部)
『ATAO 20th ANNIVERSARY BOOK』の「ATAOミニ財布」が見逃せない！
宝島社から5月20日に発売される『ATAO 20th ANNIVERSARY BOOK』（税込3498円）。付録として、「ATAOミニ財布」が付いてきます。
高級感あふれるシボ感合皮とアイコンの三角プレート
ブランド誕生20周年を記念した今回の付録は、リッチなシボ感のある合皮素材を採用しており、付録の域を超えた高級感のある仕上がりです。フロントにはATAOの象徴であるゴールドの三角プレートが配され、持つだけで手元を華やかに演出してくれます。シンプルかつ上品なデザインなので、大人の女性がオン・オフ問わず日常使いしやすいのが魅力です。
薄型なのに長財布並みの収納力を誇る画期的スペック
手のひらサイズのコンパクトさでありながら、1万円札が折らずにぴったり入る絶妙なサイズ設計が施されています。中身がひと目でわかるL字ファスナー仕様に加え、コインポケットはファスナーを省いた設計になっており、小銭の出し入れが非常にスムーズです。ミリ単位で調整されたカードポケットなど、使いやすさを追求し続けるATAOならではのこだわりが凝縮された機能的な一品です。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース編集部)