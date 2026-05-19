【ひらがなクイズ】1分ですっきり！ 共通する2文字を埋めてみよう！ ヒントはスリムな体型
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、ついついやってしまう視線の動き、対象の詰まり具合を表す言葉、そしてスマートな体型や衣服のデザインという、3つの言葉を選びました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
よ□□
□□つ
ほ□□
ヒント：別の方向へと視線を動かすこと。隙間が多い状態と、ぎっしり詰まっている状態。そして、全体的に幅が狭く、スリムに作られている形状を思い浮かべてみてください。
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「そみ」を入れると、次のようになります。
よそみ（余所見）
そみつ（疎密）
ほそみ（細身）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、注意が逸れたときの行動、物質や情報の偏りを示す指標、そして洗練されたスタイルを表現する言葉を組み合わせました。共通する「そみ」という響きが、ふとした瞬間のしぐさから、科学やデザインの概念までを独特のリズムでつないています。言葉が持つ意外な共通点を見つける楽しさを味わっていただけたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、ついついやってしまう視線の動き、対象の詰まり具合を表す言葉、そしてスマートな体型や衣服のデザインという、3つの言葉を選びました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
よ□□
□□つ
ほ□□
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
正解：そみ正解は「そみ」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「そみ」を入れると、次のようになります。
よそみ（余所見）
そみつ（疎密）
ほそみ（細身）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、注意が逸れたときの行動、物質や情報の偏りを示す指標、そして洗練されたスタイルを表現する言葉を組み合わせました。共通する「そみ」という響きが、ふとした瞬間のしぐさから、科学やデザインの概念までを独特のリズムでつないています。言葉が持つ意外な共通点を見つける楽しさを味わっていただけたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)