親子とみられるクマ2頭が確認された東京・八王子市では、箱ワナを設置するなど、警戒が続いています。クマによる被害は各地で相次いでいますが、新潟県では19日、70代の男性が襲われ、ケガをしました。

■親グマは子グマ守るため攻撃的に…注意呼びかけ

茂みの中にみえる黒い影。撮影されたのはクマです。よく見ると、後ろにもう1頭います。

17日夕方、東京・八王子市で撮影されました。

市によりますと、2頭は親子とみられるツキノワグマで、地元の住民が設置したセンサーカメラに写っていたということです。

市は18日、クマが撮影された付近に箱ワナを設置。

出没したのが親子とみられるクマだったことを受け、親グマは子グマを守るため攻撃的になる傾向があり、近づかず、速やかにそばを離れるよう注意を呼びかけています。

■連なって走る3頭のクマ 住宅の敷地内に…

一方、山口県柳井市の住宅で撮影されたのは、連なって走る3頭のクマです。16日土曜日の午前5時半すぎ、住宅の敷地内に入っていく様子が捉えられました。

住宅には男性1人が住んでいて、クマが現れた時間は就寝中だったといいます。

住人

「これはいけんのうと思って。隣近所に周知しないといけないなと。クマの被害が出るのではないかと恐怖を感じた。まさかここに出るとは」

現れたクマは体長およそ1.2メートルが1頭と、およそ1メートルが2頭。

住人によると、3頭は敷地内を通った後、裏山の農業用倉庫にあった段ボールを物色したということです。

■自宅近くの田んぼで…男性“クマに体当たりされた”

被害も出ています。警察などによりますと19日午前9時頃、新潟県南魚沼市では、70代の男性がクマに襲われたといいます。

目撃者

「（クマは）犬より少し大きい。まさかクマだとは思わなかった」

クマが出没したのは、男性の自宅近くの田んぼ。

男性がしゃがんで作業していたところ、クマに体当たりされたといいます。男性は顔にすり傷を負い病院へ搬送されましたが、命に別条はないということです。

■「一段ギアを上げて取り組む」政府が対策会議

各地でクマの出没が相次ぐ中、政府は19日、対策会議を開きました。

木原官房長官

「今後速やかに緊急対応体制の整備、出没防止対策の実施、クマの調査や捕獲の強化、住民等の安全確保、注意喚起、そして情報発信など、一段ギアを上げて取り組む必要がございます」

政府は今後、山菜採りに出かける人などに注意喚起する広告や、全国の児童・生徒らに学習用端末などを活用して、動画などで情報発信を行うということです。