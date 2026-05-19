栃木強盗殺人“指示役”妻はSNSにダンス動画も　明るく活発な美結容疑者、末端の「バイトリーダー」的役割か

栃木県で起きた強盗殺人事件で、少年4人とともに逮捕された指示役とみられる夫婦。

妻の地元を取材するとかつては明るく活発な子だったと素顔が浮かび上がってきました。

映像に映るのは、赤ちゃんを抱き音楽に合わせて踊る女は、栃木県で起きた強盗殺人事件の指示役として逮捕された竹前美結容疑者、25歳です。

その身柄は19日午前8時半、栃木県警の宇都宮東署から検察庁に送られました。

扉が開いた瞬間、目を伏せ眉間にしわを寄せた美結容疑者。

顔をそむけるようなしぐさを見せながら、警察車両に乗り込み身柄を検察庁に送られました。

そして、夫の竹前海斗容疑者（28）も19日朝、勾留質問のため警察署から裁判所に向かいました。

栃木・上三川町の住宅に高校生の少年4人が押し入り、住人の富山英子さん（69）が殺害された強盗殺人事件。

竹前容疑者夫婦は、この事件の指示役とみられています。

美結容疑者の実家の近隣住民：

（Q.夫婦の姿を見たのは）2〜3カ月ぐらい前。赤ちゃんがいて、ぱっと見夫婦揃ってちょっとやんちゃっぽいかな？という感じがした。

事件から数カ月前、美結容疑者の実家がある長野県内で、容疑者夫婦の姿が目撃されていました。

美結容疑者の実家の近隣住民：

（男は）丸顔でがっしりした感じで、こわもてって感じ。娘さんは金髪で派手という感じでもないけど、どちらかというとちょっとやんちゃぽいかな。本当に赤ちゃんなので、おそらく実家に連れてきて（出産の）お祝いかなんかで、家族でどっか出かけたみたいな感じ。

赤ちゃんを抱き、家族と外出していたという美結容疑者。

17日、神奈川県内のビジネスホテルで身柄を隠された際にも、生後7カ月の娘を連れていました。

美結容疑者の小中学校時代を知る人は「子どもの頃は明るく活発な子で習い事のバレエを頑張っていた」と話します。

子どものころはバレエを習っていたほか、中学校では吹奏楽部に所属していたという美結容疑者。

小学校の文集には、「私は『自分の意見を自分から進んで発言しよう』や『人任せにせず、自分からやろう』など心がけてやってきました」と書かれていました。

近隣の人によると、高校までを長野県で過ごし、首都圏の大学に進学したとみられる、美結容疑者。

美結容疑者の小中学校時代を知る人は「悪い友達がいるような感じは全然なくて、今回の事件での逮捕を聞いて信じられない」と話します。

長年親交がある人からは、事件を信じられないなどと驚きの声が広がっていました。

逮捕後の取り調べで事件への関与について、「自分たちは関係ない」と、容疑を否認しているという竹前容疑者夫婦。

その後の捜査関係者への取材で、夫婦と実行役の高校生4人は事件の当日富山さんの自宅に行く前に一度集まり、犯行の準備を行ったとみられることがわかりました。

竹前容疑者夫婦の指示を受けた事件の実行役として逮捕された4人の少年。

全員が神奈川県に住む16歳の高校生で、その一部は夫婦と面識があったとみられています。

逮捕後、高校生4人のうち一部は「竹前容疑者夫婦に頼まれてやった」などと供述。

さらに一部からは「後悔している」という趣旨の供述をしているということです。

一方で、専門家は通常、実行役と指示役が事件当日に顔を合わせるケースは少なく、今回は逮捕された6人は全て使い捨ての駒だったと指摘。

元埼玉県警捜査一課・佐々木成三氏：

今回の事件の構図を見ると、この夫婦は指示役とはいえ末端の実行犯と同様の位置にいるような、バイトリーダーみたいな感じ。通常はリモートで指示をするだけのが指示役。間違いなくこの2人の指示役の上に上層部はいると思う。

警察は、竹前容疑者夫婦に指示をしていた人物がいるとみて事件の全容解明を進めています。