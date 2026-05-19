Ｊ２ジュビロ磐田は１９日、静岡・磐田市内で公開練習を行った。２３日にＪ２・Ｊ３百年構想リーグの地域リーグラウンド最終節が行われ、アウェーでＪ２札幌と対戦する。３月のホーム戦は後半終了間際に失点し、０―１で敗れた。今度は負けられない。ＭＦ川崎一輝（２８）は「自分たちのストロングを出せれば点を取れると思う」と必勝を期した。

前節（１７日）は同じ静岡県勢のＪ２藤枝ＭＹＦＣに０―３で完敗。だが特長は発揮した。０―１の前半終了間際に右サイドからクロスを送り、ＦＷマテウスペイショットのヘディングシュートを呼び込んだ。この日の実戦形式の練習でも、カウンターで抜け出したＭＦグスタボシルバのパスを受けて中央へクロス。決定機を作った。

札幌戦も右サイドを積極的に駆け上がってチャンスを作る。現在、磐田はＥＡＳＴ―Ｂの８位。９位の福島とは勝ち点６差。一方、７位の松本とは勝ち点３差ながら、得失点で離されており、順位は変わりそうにない。だが消化試合にはしない。「来季に向けて、サポーターの皆さんに希望を持ってもらえる試合にしたい」。総合順位を決めるプレーオフへ、そして２６／２７年シーズンにつながる白星をもぎ取る。