◆ＪＥＲＡセ・リーグ ヤクルト―巨人（１９日・いわき）

巨人の戸郷翔征投手が１９日、今季初勝利を目指して今季３度目の先発に臨み、初回を無失点に抑えた。最速は１５１キロだった。

２点の援護をもらってマウンドに上がった戸郷は、先頭・長岡にいきなり１４９キロ直球を右前へ運ばれた。それでも２番・サンタナを３ボールとしながら、そこから追い込み、最後は１５１キロ直球で空振り三振。３番・内山は１５０キロ直球で左飛。４番・増田を１５０キロ直球で左飛に抑えた。

戸郷は今季オープン戦３登板で防御率９・００と結果が出ず、開幕は２軍スタートとなった。今季初先発となった４日のヤクルト戦（東京Ｄ）では５回１００球を投げ６安打５失点。初回には直球で１５０キロ超えもマークしたが敗戦投手となっていた。

前回、１２日の広島戦（岐阜）では今季２度目の登板では５回１１０球を投げて６安打３失点６Ｋ。チームはサヨナラ勝利したが、右腕にとっては悔しい結果となっていた。

チームは６連勝中とあって「いい流れが来ていると思いますし、僕もチームの波に乗りたい。１球１球を大事にしていきたい」と覚悟を口にした。