『news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「日本刀奪い逃走か 目出し帽の2人組を逮捕 金銭トラブルか」についてお伝えします。

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19日午前、強盗などの疑いで検察に身柄を送られた、58歳のアルバイト・小林豊容疑者ら2人。

奪われたのは、あわせて時価およそ20万円の日本刀2本でした。

警視庁によりますと、今月16日、練馬区に住む50代の男性が寝ていたところ、目出し帽をかぶった2人組がバールでドアをこじあけ、侵入してきて…。

「おまえ、ふざけるな」

侵入した男にこう言われたといいます。

抵抗したところ額を殴られたという男性。「ドロボウ！」と叫んだところ、2人は飾ってあった日本刀2本を奪って、逃走したということです。

実は、小林容疑者と被害に遭った男性は、知人でした。警視庁によりますと、2人の間には金銭トラブルがあり、今月上旬には小林容疑者から男性に「金貸したよな」などと電話があったということです。

警視庁の調べに対し、小林容疑者は「強盗なんてしていない」などと供述し、2人とも容疑を否認しているということです。