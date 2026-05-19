【安東（韓国南東部）＝三沢大樹、仲川高志】高市首相は１９日、韓国の安東で李在明（イジェミョン）大統領と会談した。

首脳の相互往来「シャトル外交」の一環で、中東情勢の緊迫を受け石油製品などの日韓での相互融通を含めたエネルギー安全保障分野で協力を進めていくことで一致した。日韓、日米韓での安保や経済安保での連携を強化していくことも確認した。

両首脳の会談は３回目で、首相が国際会議を除くシャトル外交で訪韓するのは就任後初めてだ。

安東は李氏の出身地にあたる。李氏が今年１月に来日した際に首相の地元・奈良に招かれ、その返礼として安東に招待した。韓国側は「国賓に準ずる礼遇」（大統領府）で厚遇した。

首相は会談で「中東情勢をはじめ、国際社会は大変困難な時期を迎えている。両国がインド太平洋地域の安定化の要として役割を果たしていくのが極めて重要だ」と強調した。

李氏も「国際情勢は荒波にさらされている。いつにも増して友好国間の協力と対話が必要な時だ」と訴えた。

会談では、日本が主導して東南アジアなどのエネルギー調達で総額約１００億ドル（約１・６兆円）の金融支援を行う枠組み「パワーアジア」を巡り、日韓が協力して具体策を検討していくことで合意した。

日韓は原油輸入の多くを中東に依存しており、ホルムズ海峡の事実上の封鎖で打撃を受ける中、両国間で緊急時に円滑な協力ができるよう調整を進めることも確認した。石油製品などの不必要な輸出規制を抑制することや、原油の調達や輸送面での協力も検討対象とする方向だ。

一連のエネルギー安保協力内容を具体化させるため、両政府の高官による「産業・通商政策対話」を創設する。日韓両政府は、協力内容を盛り込んだ文書「共同プレスリリース」を同日中にも発表する。

両首脳は、ミサイル問題を含む北朝鮮への対応について意見交換し、日韓、日米韓で緊密に連携して対応していくことも確認した。

今回の会談は、１４、１５日に北京で開かれた米中首脳会談の直後に行われた。日韓両首脳は米中会談の結果を分析した上で、今後の米中両国への対応について、意見を交わしたとみられる。