栃木県で69歳の女性が殺害され、少年4人と指示役とみられる夫婦が逮捕された強盗殺人事件。夫婦が事前に凶器を準備し、少年らに渡したとみられることが新たにわかりました。

記者

「竹前容疑者がさくら署から出てきます」

けさ、身柄の勾留が必要か判断する「勾留質問」のために警察署から裁判所に移送された竹前海斗容疑者（28）。

記者

「竹前美結容疑者の身柄が検察庁へ送られます」

こちらは、送検された妻の美結容疑者（25）です。

竹前夫婦は、今月14日、栃木県上三川町の住宅で富山英子さん（69）が殺害されるなどした事件の指示役とみられています。

事件をめぐり、警察はこれまでに実行役とみられる16歳の少年4人を逮捕。一部の少年は「夫婦に頼まれてやった」と供述していて、少年たちは事件当日、現場に向かう前に夫婦と顔合わせをしていました。

一部の少年

「その場で初めて夫婦と会った」

一部の少年はこのように話し、逮捕された6人全員がそろうのはこの場が初めてで、事件の打ち合わせを行ったとみられます。

夫婦が事前に凶器を準備して、少年らに渡したとみられることがその後の捜査関係者への取材で新たにわかりました。

夫婦は栃木県内にとどまり、現場から離れた場所で指示を出していたとみられています。

少年たちは犯行後、夫婦から貸し出された高級外車で逃走しようとしましたが、4人のうち、少なくとも2人は車に乗ることができず、1人はヒッチハイクで最寄り駅まで移動。電車で南の方角に逃げたということです。

少年たちは現場にあるものを残していました。

記者

「逃走する際、気づかれにくいように脱ぎ捨てたのか、犯行現場からは、少年が着用していた服が見つかっています」

少年の1人はSNSで闇バイトに応募して夫婦と知り合い、ほかの少年3人を誘ったとみられています。

警察は、一部の少年が夫婦に脅されていた可能性もあるとみていますが、指示役とされる夫婦2人は…

竹前海斗・美結容疑者

「自分たちは関係ない」

取り調べに対しこう供述し、容疑を否認しています。

容疑を否認する一方で、海斗容疑者は羽田空港の第3ターミナルですでに出国手続きをしていたところを確保され逮捕。

美結容疑者も新幹線にも乗れる新横浜駅近くのビジネスホテルで身柄を確保されたことがわかりました。

事件に関与したことを後悔する内容を話している少年もいるということで、警察は竹前容疑者夫婦のさらに上がいるとみて捜査しています。