爍綽とvol.3『裏緑特技悲喜話』5.20開幕 アフタートークに三谷幸喜、ダウ90000蓮見翔ら出演へ
“爍綽（しゃくしゃく）と”vol.3『裏緑特技悲喜話（うらみどりとくぎひきばなし）』が、浅草九劇にて5月20〜24日上演される。アフタートークにはテレビプロデューサー・佐久間宣行、脚本家・三谷幸喜らが参加する。
【写真】『裏緑特技悲喜話』アフタートークのゲスト豪華8組
爍綽とは、俳優の佐久間麻由が2023年に立ち上げた、“心のはずみ”を頼りに想像を創造していく企画ユニット。vol.3の作・演出には、非秘密集団、THE ROB CARLTONのキャプテン・村角太洋を迎える。
今作では、村角が幼い頃から憧れていた「特撮モノ」の「撮影現場」の裏側に挑む。子供のため、大人のため、自分のため、あらゆる夢のために身を粉にする大人たちの、切実すれ違い悲喜劇。
出演者には、ボブ・マーサム（村角太洋）と佐久間に加えて、今作で舞台初主演となるザ・ギースの尾関高文、南極『ゆうがい地球ワンダーツアー』での好演が記憶に新しい佐伯ポインティ、人間横丁の山田蒼士朗、加納和可子、爍綽とvol.2に続いての参加となるナイロン100℃の吉増裕士。
また、声の出演には、今作の出演者たちのバディ、高佐一慈 （ザ・ギース）、内田紅多 （人間横丁）、村角ダイチ（THE ROB CARLTON）が集結した。
アフタートークには、ダウ90000・蓮見翔、テレビプロデューサー・佐久間宣行、ラブレターズ・塚本直毅、ココリコ・田中直樹、ドリアン・ロロブリジーダ、脚本家・三谷幸喜、そして今作の出演者たちのバディ、高佐一慈 （ザ・ギース）、内田紅多 （人間横丁）、村角ダイチ（THE ROB CARLTON）が参加する。
“爍綽と”vol.3『裏緑特技悲喜話』は、浅草九劇にて5月20〜24日上演。
【写真】『裏緑特技悲喜話』アフタートークのゲスト豪華8組
爍綽とは、俳優の佐久間麻由が2023年に立ち上げた、“心のはずみ”を頼りに想像を創造していく企画ユニット。vol.3の作・演出には、非秘密集団、THE ROB CARLTONのキャプテン・村角太洋を迎える。
出演者には、ボブ・マーサム（村角太洋）と佐久間に加えて、今作で舞台初主演となるザ・ギースの尾関高文、南極『ゆうがい地球ワンダーツアー』での好演が記憶に新しい佐伯ポインティ、人間横丁の山田蒼士朗、加納和可子、爍綽とvol.2に続いての参加となるナイロン100℃の吉増裕士。
また、声の出演には、今作の出演者たちのバディ、高佐一慈 （ザ・ギース）、内田紅多 （人間横丁）、村角ダイチ（THE ROB CARLTON）が集結した。
アフタートークには、ダウ90000・蓮見翔、テレビプロデューサー・佐久間宣行、ラブレターズ・塚本直毅、ココリコ・田中直樹、ドリアン・ロロブリジーダ、脚本家・三谷幸喜、そして今作の出演者たちのバディ、高佐一慈 （ザ・ギース）、内田紅多 （人間横丁）、村角ダイチ（THE ROB CARLTON）が参加する。
“爍綽と”vol.3『裏緑特技悲喜話』は、浅草九劇にて5月20〜24日上演。