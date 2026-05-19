◆ＪＥＲＡセ・リーグ 阪神―中日（１９日・倉敷）

阪神のドラフト１位・立石正広内野手＝創価大＝が「６番・左翼」で１軍デビューを果たし、２回先頭のプロ初打席で金丸の初球を捉え、プロ初ヒットとなる中前打を放った。試合前に「自分のできることをやって、チームの戦力になれるように」と気合十分。地元の山口に近い岡山に次代を担うスラッガーが降り立った。

立石は１月１７日の新人合同自主トレのベースランニング中に右足の張りを訴えて離脱し、その後「右足の肉離れ」と診断された。その後も「左手首の関節炎」「右ハムストリングの筋損傷」を発症し、３度の離脱を経験した。２軍公式戦では、初本塁打をグランドスラムで飾るなど、１１試合に出場して打率２割８分６厘、２本塁打、８打点。藤川監督は「（昇格は）交流戦、もしくはその前と思いながら。彼のデビューにふさわしいような、ゲームになれば」と口にしていた。

◆阪神・立石の故障からの経過

▽１月１７日 兵庫・尼崎の２軍施設「ＳＧＬ」での新人合同自主トレのベースランニング中に右足の張りを訴えて離脱

▽同１９日 大阪府内の病院で右足の肉離れと診断

▽同２９日 ＳＧＬで屋外練習を再開。スパイクを履いてキャッチボールなどこなす

▽２月１日 沖縄・具志川組でキャンプをスタート

▽同９日 体験で沖縄・宜野座組のキャンプに合流

▽同１２日 沖縄・宜野座でロングティー打撃を行い、２８スイングで２度の６連発を含む１９本のサク越え

▽同２５日 具志川組でキャンプを打ち上げ。室内でキャッチボール、ノック、置きティー打撃などで汗

▽３月７日 ＳＧＬで本格的なフリー打撃を開始。

▽８日 甲子園での巨人戦に体験でベンチ入り。新加入選手の紹介では大きな拍手を浴びる

▽同１７日 ２軍のオリックス戦（ＳＧＬ）に「５番・ＤＨ」で実戦デビュー。第１打席で左前安打

▽同１９日 ２軍のオリックス戦（ＳＧＬ）でプロ１号となる満塁本塁打

▽同２８日 大阪市内の病院で「左手首の関節炎」と診断されたと球団が発表

▽４月１４日 ２軍・ソフトバンク戦（ＳＧＬ）で実戦復帰

▽同２１日 「右ハムストリングスの筋損傷」のため別メニュー調整と球団が発表

▽５月１２日 独立リーグ日本海・石川との交流試合（小松市末広）で実戦復帰。「５番・指名打者」で出場し、３打数２安打２打点

▽１７日 ２軍・広島戦（米子）の８回に同点の２号２ラン