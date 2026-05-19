１８日に結婚を発表したＪ２藤枝のＤＦ森侑里（２５）が１９日、Ｊ２・３百年構想リーグ最終戦のホームいわき戦（２３日）での２試合連続ゴールへ意欲を見せた。

お相手は筑波大時代から交際していた同級生。交際７年の節目となった１８日に婚姻届を提出した。前日１７日のアウェー磐田戦では、セットプレーの流れから頭で合わせ、今季初ゴールで先制点をマーク。“祝砲”が３−０快勝へと導いた。

妻もスタンドで観戦していた。「ゴールの瞬間はサポーターが立っていて、見えなかったらしいです。でも試合後に『よかったね』と言ってもらえました」と照れ笑いを浮かべた。１８４センチの長身ＤＦは、今季就任した槙野智章監督（３９）の下で、守備力に磨きをかけてきた。チャレンジとカバーの関係性を整理し、体を張った守備で最終ラインを支える一方、体格を武器にセットプレーでの得点力向上もテーマに掲げていた。「やっと取れたという気持ちと、少し遅かったかなという思いもあります」としみじみ振り返った。

結婚発表後初の一戦となるホーム最終戦では、自身初の２戦連発がかかる。それでも「まずはチームが勝つこと。得点を取って、守って勝ちたいですね」ときっぱり。幸せいっぱいの表情で、勝利を誓った。（伊藤 明日香）