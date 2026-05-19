ちいかわ×東京スカイツリーコラボ再び「ちいかわ☆星ふるスカイツリー（R）とひみつの島」7月10日開催
【女子旅プレス＝2026/05/19】東京スカイツリー（R）では、人気キャラクター「ちいかわ」との、3年ぶり2度目のコラボレーションイベント「ちいかわ☆星ふるスカイツリー（R）とひみつの島」を、2026年7月10日（金）から10月31日（土）まで開催する。
【写真】ちいかわ×さんふらわあ初の船旅コラボ
本イベントは、『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』（7月24日（金）公開）に合わせたコラボイベント。地上450メートルの天望回廊を中心に、イベントオリジナルビジュアルを使用した展示装飾や、好きなキャラクターたちと一緒に記念撮影ができるフォトスポットが設置され、会場をにぎやかに彩る。
地上350メートルの天望デッキも見逃せない。窓ガラスを巨大スクリーンに仕立てた「SKYTREE ROUND THEATER（R）」で迫力の特別映像が上映されるほか、天望回廊フロア445ではイベント限定のフォトサービスも実施。さらに、東京スカイツリーを各キャラクターをイメージしたカラーで照らす特別ライティングの点灯も予定されており、施設全体で「ちいかわ」の世界観を満喫できる。さらに、このイベントでしかゲットできないイベント限定グッズに、「SKYTREE CAFE」にて限定カフェメニューの提供も。ただし、このコラボカフェを利用するためには「お食事券付き展望台入場券」が必須となる。イベントの詳細は後日改めて発表される。（女子旅プレス／modelpress編集部）
期間：2026年7月10日（金）〜10月31日（土）
場所：東京スカイツリー天望デッキ、天望回廊
※天望デッキ、天望回廊は、展望台入場券が必要
【Not Sponsored 記事】
【写真】ちいかわ×さんふらわあ初の船旅コラボ
◆ちいかわ×東京スカイツリーコラボが3年ぶりに復活
本イベントは、『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』（7月24日（金）公開）に合わせたコラボイベント。地上450メートルの天望回廊を中心に、イベントオリジナルビジュアルを使用した展示装飾や、好きなキャラクターたちと一緒に記念撮影ができるフォトスポットが設置され、会場をにぎやかに彩る。
◆巨大スクリーンでの特別映像や限定ライティングも
地上350メートルの天望デッキも見逃せない。窓ガラスを巨大スクリーンに仕立てた「SKYTREE ROUND THEATER（R）」で迫力の特別映像が上映されるほか、天望回廊フロア445ではイベント限定のフォトサービスも実施。さらに、東京スカイツリーを各キャラクターをイメージしたカラーで照らす特別ライティングの点灯も予定されており、施設全体で「ちいかわ」の世界観を満喫できる。さらに、このイベントでしかゲットできないイベント限定グッズに、「SKYTREE CAFE」にて限定カフェメニューの提供も。ただし、このコラボカフェを利用するためには「お食事券付き展望台入場券」が必須となる。イベントの詳細は後日改めて発表される。（女子旅プレス／modelpress編集部）
■ちいかわ☆星ふるスカイツリー（R）とひみつの島
期間：2026年7月10日（金）〜10月31日（土）
場所：東京スカイツリー天望デッキ、天望回廊
※天望デッキ、天望回廊は、展望台入場券が必要
【Not Sponsored 記事】