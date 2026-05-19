チェルシーのジョアン・ペドロがファン投票によるクラブ年間最優秀選手に

イングランド1部チェルシーに所属するブラジル代表FWジョアン・ペドロがファン投票による2025-26シーズンのクラブ年間最優秀選手に選出された。

チェルシーの公式サイトが発表した。2位のMFエンソ・フェルナンデス、3位のMFモイセス・カイセドを抑え、オンライン投票で60％以上の得票率を記録した。

昨年7月にブライトンから加入した24歳のアタッカーは「公式戦49試合に出場し20ゴールをマーク」と際立った活躍を披露した。FIFAクラブワールドカップの準決勝で2ゴール、決勝でもネットを揺らして初代王者のタイトル獲得に貢献すると、その勢いのままプレミアリーグでも得点を量産した。

シーズンが進むにつれて存在感を高めたストライカーは、直近の公式戦22試合で13ゴールを叩き出しており、チャンピオンズリーグのナポリ戦での見事なマルチゴールや、アストン・ヴィラ戦でのハットトリックなど大舞台で躍動。「際立ったデビューシーズンを過ごした」と称賛を浴びている。

また、プレミアリーグでは15ゴールに加えて5アシストを記録している。クラブの歴史において「加入1年目で20ゴールに関与した6人目の選手」となり、レジェンドであるエデン・アザールやディエゴ・コスタ、コール・パルマーらの偉大な記録に並んだ。前日にはブラジル代表のワールドカップ（W杯）メンバーから落選したばかりのジョアン・ペドロだったが、一夜明けて朗報が届いた。（FOOTBALL ZONE編集部）