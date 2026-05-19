API導入支援の認定情報！ 北海道デジタル・アンド・コンサルティング「LINEヤフー Partner Program」

記事ポイント 北海道デジタル・アンド・コンサルティング株式会社が2026年度の「Technology Partner」に認定されます。認定対象は「LINEヤフー Partner Program」の「LINEミニアプリ部門」です。「Technology Partner」は「LINE公式アカウント」「LINEで応募」「LINEミニアプリ」などの導入で技術支援を行うパートナーです。 北海道デジタル・アンド・コンサルティング株式会社が2026年度の「Technology Partner」に認定されます。認定対象は「LINEヤフー Partner Program」の「LINEミニアプリ部門」です。「Technology Partner」は「LINE公式アカウント」「LINEで応募」「LINEミニアプリ」などの導入で技術支援を行うパートナーです。

北海道デジタル・アンド・コンサルティングが、LINEヤフーのパートナー認定プログラムで2026年度の認定を受けます。

対象となったのは「LINEヤフー Partner Program」における「Technology Partner」の「LINEミニアプリ部門」です。

LINEを活用した店舗施策や企業DXに関わるサービス選びで、技術支援の実績を示す認定情報です。

北海道デジタル・アンド・コンサルティング「LINEヤフー Partner Program」





認定企業：北海道デジタル・アンド・コンサルティング株式会社認定プログラム：LINEヤフー Partner Program認定カテゴリー：Technology Partner認定部門：LINEミニアプリ部門認定年度：2026年度発表日：2026年5月11日

「LINEヤフー Partner Program」は、LINEおよびYahoo! JAPANを活用したマーケティング・CX課題の解決を推進するための認定プログラムです。

広告代理店やサービスデベロッパーなどが、各カテゴリーで認定される仕組みです。

北海道デジタル・アンド・コンサルティングは、「Technology Partner」の中でも「LINEミニアプリ部門」で認定を受けています。

認定内容

「Technology Partner」は、「LINE公式アカウント」「LINEで応募」「LINEミニアプリ」を中心としたマーケティングソリューションとAPI関連サービスの導入で技術支援を行うパートナーです。

企業がLINE上で会員証、予約、注文、キャンペーン応募などの接点を設計する場面で、開発や導入支援に関わる領域です。

「LINEミニアプリ部門」では、ユーザー体験と企業DXに関わる「LINEミニアプリ」の開発推進を行うパートナーが認定されます。

プログラムのカテゴリー

「LINEヤフー Partner Program」には、「Sales Partner」「Technology Partner」「Network Partner」「Adtech Partner」「Industry Solution Partner」のカテゴリーがあります。

「Technology Partner」には、コミュニケーション部門、販促部門、「LINEミニアプリ部門」が設けられています。

今回の認定は、LINE上のサービス体験を設計する「LINEミニアプリ」に関わる技術領域を対象にしています。

生活者との接点

「LINEミニアプリ」は、LINE上で企業や店舗のサービス機能を利用できる仕組みです。

店舗利用、キャンペーン参加、会員向けサービスなどの場面で、アプリ追加の負担を抑えた導線づくりに活用されます。

北海道デジタル・アンド・コンサルティングの認定は、企業がLINEを使ったデジタル施策を進める際の技術支援体制を示す情報です。

2026年度の「LINEミニアプリ部門」認定により、LINE上の顧客体験づくりに関わる技術支援の位置づけが明確になっています。

マーケティング、販促、会員サービスの導入を検討する企業にとって、認定カテゴリーと部門名が支援領域を判断する材料になります。

北海道デジタル・アンド・コンサルティング「LINEヤフー Partner Program」の紹介でした。

よくある質問

Q. 北海道デジタル・アンド・コンサルティングはどの部門で認定されましたか？

A. 「LINEヤフー Partner Program」における「Technology Partner」の「LINEミニアプリ部門」で認定されます。

Q. 「Technology Partner」はどのような領域のパートナーですか？

A. 「LINE公式アカウント」「LINEで応募」「LINEミニアプリ」を中心としたマーケティングソリューションとAPI関連サービスの導入で技術支援を行うパートナーです。

Q. 認定年度はいつですか？

A. 認定年度は2026年度です。

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