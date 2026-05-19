「愛おしくて…」木村拓哉、愛犬との密着ショット公開「こんな瞬間を、いつまでも覚えてるんだろうなぁ…」
俳優の木村拓哉さんは5月18日、自身のInstagramを更新。モフモフな愛犬との密着ショットを公開しました。
【写真】木村拓哉と愛犬の密着ショット
この投稿には、記事執筆時点で6万2000件を超える「いいね！」が寄せられています。
(文:五六七 八千代)
【写真】木村拓哉と愛犬の密着ショット
「何だか愛おしくて」木村さんは「『行ってくるね！』の時と、『ただいま！』の時。お互いに動かなくなるのが、何だか愛おしくて…。こんな瞬間を、いつまでも覚えてるんだろうなぁ…」とつづり、1枚の写真を公開。木村さんが愛犬を優しく抱き、顔を寄せ合う姿が収められています。穏やかな表情からは、家族である愛犬への深い愛情が伝わってきます。
愛犬との日常ショットをたびたび公開芸能界屈指の愛犬家として知られる木村さん。12日にも「日差しが強すぎるので、日陰多めを狙って出動！ 途中のブレイク」とつづり、2匹の愛犬を膝の上に乗せて休憩する姿を公開しました。愛犬が木村さんの顔をなめようとしているほほ笑ましい瞬間が収められており、仲の良さが伝わります。今後の投稿も楽しみですね。
(文:五六七 八千代)