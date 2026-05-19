ロボット掃除機やスティック掃除機を製造・開発するBeijing Roborock Technology Co.,Ltd.と世界の最新IoTプロダクトやスマート家電を取りそろえるSB C＆Sは、次世代フラッグシップモデルのロボット掃除機「Roborock Saros 20 Sonic（ロボロック サロス ニーゼロ ソニック）」（以下「Saros 20 Sonic」）を、6月1日に、全国のヤマダデンキ（一部店舗を除く）およびヤマダウェブコムで発売する。発売に先立ち、全国のヤマダデンキおよびヤマダウェブコムでは、5月18日に予約の受け付けを開始した。



「Roborock Saros 20 Sonic」

「Saros 20 Sonic」は、毎分4000回（Roborockが実施した社内試験に基づいている。実際の結果は、環境や使用状況などによって異なる場合がある）の高速振動と高い加圧力で床をこすり洗いする高速振動モップを搭載した。モップが物理的に伸縮することで、壁際や部屋の隅々までしっかりと掃除する。さらに、複雑な段差やカーペット環境にも柔軟に対応し、高さ最大8.8cmの二重敷居もスムーズに乗り越える昇降機構を実装する。また、LDS（Laser Distance Sensor）レーザー技術を採用し、革新的なレベルでスムーズな走行と水拭きを行う他、広範囲でも高精度のマッピングを実現する。





独立モーターを採用した高速振動モップシステムは、毎分4000回の音波振動と従来製品の「Saros 10」と比較し1.75倍（Roborockが実施した社内試験に基づいている。実際の結果は、環境や使用状況などによって異なる場合がある。モップ圧は「Saros 10」との比較）の強い圧力で押さえながら、パワフルに水拭き。床にこびりついた頑固な汚れもしっかりと拭き取り、サラサラに保つ。27％（Roborockが実施した社内試験に基づき、Roborockの従来型ロボット掃除機と比較している。実際の結果は、環境や使用状況などによって異なる場合がある）拡大した振動面積を誇るモップヘッドは、物理的に伸びる構造を採用。壁を検知すると高速振動モップがスライドし、壁際0mmまで届き（Roborockによる社内試験の所定条件において、弾力性によるサポート機能を備え、かつ表面繊維を立ち上げたモップが壁際まで届き、清掃できることを確認している。実際の結果は、環境や使用状況などによって異なる場合がある）、やさしく水拭きを行う。また、吸水性の高いモップを採用することで、床をムラなくキレイに拭き上げる。さらにRoborockアプリ内では、水の量と振動の強さを個別に調整することも可能となっている。





敷居の段差を通過する際に、本体を自動で持ち上げる昇降機構が作動する。最大8.8cmの二重段差でも安定して乗り越える（Roborockによる社内試験の所定条件（1段目の段差高さ4.5cm以下、段差間の距離12cm超〜14cm以下、2段目の段差高さ4.3cm以下）において、同製品は合計最大8.8cmの二重段差を乗り越えられることを確認している。実際の結果は、環境や使用条件などによって異なる場合がある）ことが可能。さらに、最大3cmの厚みを持つカーペットにも対応しており、カーペットの毛足に合わせて本体の高さを自動調整する。毛足の長いカーペット掃除では30％（Max＋モードを使用したRoborockの社内試験に基づいている。従来のRoborock製ロボット掃除機における、毛足の長さ2cmのカーペット上での性能との比較。実際の結果は、家庭の使用環境によって異なる場合がある）の高いホコリ除去率を実現する。

［小売価格］28万5780円（税込）

［発売日］6月1日（月）

Beijing Roborock Technology＝https://www.roborock.jp/

SB C＆S＝https://cas.softbank.jp