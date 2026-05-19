プーマ ジャパンは、ランニングカテゴリーの中核を担う「DEVIATE NITRO（ディヴィエイト ニトロ）」シリーズから、シリーズ初のノンプレートモデルとなるランニングシューズ「DEVIATE PURE NITRO（ディヴィエイト ピュア ニトロ）」を6月4日に発売する。

DEVIATE PURE NITROは、プーマのランニングシューズラインアップにおいて、スピード性能をより身近に体感できるよう開発された、DEVIATE NITROシリーズ初のノンプレートモデル。数々のアワードを受賞してきた同シリーズの最新作として登場し、進化した「NITROFOAM（ニトロフォーム）」を採用しながらも、カーボンプレートを搭載しないことで、より自然でスムーズな走行感を実現している。



「DEVIATE PURE NITRO」

“走る目的”を持った日々のランニングに向けて設計されたDEVIATE PURE NITROは、スピードを純粋な形で追求したモデルになっている。高い反発性とエネルギーリターンによって、長距離でもスムーズで軽快な走りをサポートし、一歩ごとに自然とスピードへ乗っていくような走行体験を提供する。

DEVIATE NITRO 4と比較して約30g軽量化され、メンズサイズ（27.0cm）で約220gを実現。足への負担を軽減しながら、テンポ走などスピードを意識したトレーニングにも適したモデルとなっている。

アッパーには、軽量で通気性に優れたエンジニアードメッシュを採用。クッション性のある履き口とパッド入りのタンが快適なフィット感を提供する。さらに、プーマ独自の高性能ラバーアウトソール「PUMAGRIP（プーマグリップ）」が、さまざまな天候や路面状況でも優れたグリップ力を発揮し、安定した走りをサポートする。

［小売価格］1万9800円（税込）

［発売日］6月4日（木）

プーマ ジャパン＝https://jp.puma.com/jp/ja