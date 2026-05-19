◎ヤクルト・池山監督のリフレッシュ法はお風呂にゆっくり浸かること。参考にしたいという記者に指揮官は「そうすると池山隆寛がよぎると思うんで。“ああこうしているのか”と。でも夜はお酒のんだら入るのやめた方がいい」。何事もタイミングが大事です。

◎20日の日本ハム戦に先発する楽天・前田健は「最近、日ハムのコメントしかしていない…」。2軍も含め、8試合目の先発。そのうち、5試合が日本ハム戦です。

◎群馬・高崎市出身の西武・柘植は久しぶりの地元凱旋に「ハンバーグなら“GGC”、パスタなら“はらっぱ”がオススメです」。地元メディアの方にも熱弁していました。

◎ティー打撃中のソフトバンク・柳田は打球が後方に転がると「ヤーマン！」と謎の注意喚起。名字に「山」がつく山本祐、山本恵、山川の中で、打球は山川のもとに転がってました。

◎ヤクルト・キハダはオスナ、サンタナの打撃練習をケージ裏で見学。池山監督は「バンテリン（ドーム）でも見ていたよ。“俺がこうやってタイミングを外して投げたら三振だよ”って言っていた。仲が良い証拠」。良い雰囲気です。

◎高校、大学時代を福島で過ごした巨人・船迫はいわきのいいところを「ハワイがあるところじゃないですか」。スパリゾート・ハワイアンズのことですね。