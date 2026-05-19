会社からの帰り道でついアイスを買ってしまいます。夫に「1個200円でも月にすると高いよ」と言われましたが、一般家庭ではどれくらい消費しているのでしょうか？

一般家庭のアイス支出は年間約1万3000円

総務省統計局の家計調査によると、2025年の二人以上世帯におけるアイスクリームの年間支出額は、1世帯あたり1万3044円です。月平均にすると、約1087円です。

この金額だけを見ると、「思ったより少ない」と感じる人もいるかもしれません。ただし、これはあくまで世帯全体の平均です。家族でスーパーの箱入りアイスを買う家庭もあれば、コンビニで1個ずつ買う家庭もあります。毎日買う人と、夏だけ買う人も一緒にした平均なので、実際の使い方によって差は大きくなります。

特にアイスは、暑い時期に支出が増えやすい商品です。同じデータでは、2025年6月から8月の支出額は5183円でした。年間支出のうち、夏の3ヶ月だけで約4割を使っている計算です。暑い季節に「つい買う」が重なると、平均よりかなり高くなることがあります。



1個200円を毎日買うと月6000円になる

1個200円のアイスを毎日買うと、30日で6000円になります。平日の会社帰りだけでも、月20日買えば4000円です。

年間で見ると、毎日なら7万2000円、平日だけでも4万8000円です。一般家庭の平均支出額である年間1万3044円と比べると、かなり高い水準になります。もちろん、自分のお小遣いの範囲で楽しんでいるなら、すぐに悪いとはいえません。

ただし、「なんとなく毎日買っている」場合は注意が必要です。小さな支出は、1回ごとの負担が軽いため、家計管理では見落としやすくなります。コーヒー、ペットボトル飲料、コンビニスイーツなども同じです。1回200円でも、習慣になると固定費に近い支出になります。

たとえば月6000円あれば、家族の外食1回分、日用品のまとめ買い、通信費の一部に回せることもあります。アイスをやめるかどうかより、毎月いくら使っているかを見えるようにすることが大切です。



コンビニで毎回買うよりまとめ買いのほうが節約しやすい

アイスを楽しみながら節約したいなら、買い方を変えるのが効果的です。コンビニで1個ずつ買うと、手軽な分だけ単価が高くなりやすいです。一方、スーパーやドラッグストアで箱入りアイスやセール品を買えば、1個あたりの金額を抑えられることがあります。

たとえば、6本入りの箱アイスを400円で買えば、1本あたり約67円です。コンビニで200円のアイスを買う場合と比べると、1回あたり約130円以上の差になります。週5回食べるなら、1週間で約650円、1ヶ月で2600円前後の差になることもあります。

ただし、まとめ買いには注意点もあります。冷凍庫にあると、つい食べる回数が増える人もいるからです。安く買っても、食べる量が増えれば節約にはなりません。家に置く場合は、「1日1個まで」「夕食後だけ」「家族で週末に食べる」など、ゆるいルールを決めておくとよいでしょう。

また、帰り道のコンビニに寄ること自体が習慣になっている場合は、寄る回数を減らす工夫も有効です。たとえば、週5回のうち2回だけ買う、暑い日だけ買う、金曜日のごほうびにするなどです。完全にやめるより、回数を決めるほうが続けやすくなります。



まとめ

一般家庭のアイスクリーム支出は、2025年の二人以上世帯で年間1万3044円です。月平均では約1087円なので、1個200円のアイスを毎日買って月6000円になる場合は、平均よりかなり多めの支出といえます。

ただし、アイスは単なる無駄遣いとは限りません。仕事帰りの楽しみや、気分転換になるなら、生活の満足度を上げる支出でもあります。大切なのは、無意識に毎日買うのではなく、自分で納得して使うことです。

まずは1ヶ月だけ、アイスに使った金額をメモしてみましょう。レシートを残すだけでも構いません。金額を見て「思ったより高い」と感じたら、コンビニで買う回数を減らしたり、スーパーの箱アイスに変えたりするとよいでしょう。

夫婦で話すときも、「買うのをやめる」「やめない」と対立するより、「月いくらまでなら気持ちよく使えるか」を決めるほうが前向きです。たとえば、月2000円までをアイス代にするなど、予算を決めれば罪悪感なく楽しめます。小さな楽しみを残しながら買い方を整えれば、家計にも気持ちにも無理のない節約ができます。



出典

総務省統計局 家計調査 家計収支編 二人以上の世帯 詳細結果表

総務省統計局 家計調査 家計収支編 ＜品目分類＞1世帯当たり1か月間の支出金額，購入数量及び平均価格 4-1 都市階級・地方・都道府県庁所在市別 二人以上の世帯・勤労者世帯・無職世帯

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー