X-girl×ジュラシック・ワールドの限定Tシャツが登場！恐竜デザインが映える注目コラボ

映画の迫力ある世界観をファッションに落とし込んだ、X-girlと『ジュラシック・ワールド』のコラボレーションアイテムが登場！ 今回は、人気恐竜“ブルー”をデザインしたBABY TEEと、映画のアートワークを大胆にプリントしたTシャツの2型を展開します。映画好きはもちろん、ストリートスタイルを楽しみたい人にもぴったり♡ 特別感たっぷりの「X-girl CINEMA CLUB」ネームにも注目です。

映画の世界観を落とし込んだBABY TEE

「X-girl｜JURASSIC WORLD S/S BABY TEE」は、シリーズでも高い人気を誇るヴェロキラプトル“ブルー（Blue）”と『ジュラシック・ワールド』ロゴをフロントにプリントした存在感抜群の1枚。

カラーはWHITE、BLACKの2色展開で、サイズはS/M、価格は7,150円（税込）です。

コンパクトなシルエットが特徴で、デニムやカーゴパンツと合わせたストリートカジュアルはもちろん、ミニスカートやワイドパンツを合わせたトレンド感のある着こなしにもぴったり。

裾には「X-girl CINEMA CLUB」のネームを施し、映画カルチャーを楽しむコミュニティをイメージした特別仕様に仕上げています♪

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ヴィンテージ感漂うグラフィックTEE

「X-girl｜JURASSIC WORLD S/S TEE」は、『ジュラシック・ワールド』に登場する恐竜たちのビジュアルをコラージュした迫力あるアートワークが魅力。

こちらもWHITE、BLACKの2色展開で、サイズはS/M、価格は7,150円（税込）です。

ヴィンテージライクな風合いに仕上げたボディは、1枚で着るだけでもこなれた印象に。カジュアルなデニムスタイルはもちろん、ジャケットやスラックスなどのきれいめアイテムと合わせたミックスコーデもおすすめです。

映画の迫力とX-girlらしいストリート感が絶妙に融合したデザインは、コーデの主役になること間違いなし♡

全国店舗＆オンラインで発売

本コレクションは、2026年5月22日（金）より、日本国内のX-girl店舗、XLARGE/X-girl店舗（アウトレット店舗を除く）、XLARGE那覇、公式オンラインストア「calif」、ZOZOTOWNにて発売されます。

映画鑑賞の日に着るのはもちろん、普段のカジュアルスタイルに取り入れるだけで、一気に旬なムードを演出できる今回のコラボ。

『ジュラシック・ワールド』の世界観を身近に感じられるスペシャルなアイテムを、ぜひチェックしてみてください♪

この夏だけの特別コラボを楽しんで

X-girlと『ジュラシック・ワールド』のコラボレーションは、映画ファンもファッション好きも心惹かれるスペシャルコレクション。

恐竜たちの迫力あるグラフィックと、X-girlらしいストリート感が絶妙にマッチしたデザインは、夏コーデのアクセントにぴったりです。

数量限定感のある特別仕様なので、気になる人は早めのチェックがおすすめ♡ この夏は映画の世界観をまとって、いつものコーデをアップデートしてみて。