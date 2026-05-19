ラクするガードル新時代♡ラディアンヌの快適スフレガードル登場

「ガードルは苦しいもの」というイメージを変える新アイテムが、ラディアンヌから誕生♡ シリーズ累計販売数55万枚*を突破した人気ブランドが、新たに提案するのは“ラクするガードル”という新習慣です。2026年5月12日より発売される「デイリーガードル エアリースフレ」は、締め付け感や心理的ハードルを軽減し、毎日心地よく身につけられる軽やかな履き心地を実現。頑張りすぎない美しさに寄り添います。

心地よさを追求した新ガードル

「デイリーガードル エアリースフレ」は、“ガードルだけどガードルじゃない”をコンセプトに開発された新商品。

高い伸縮性と通気性を備えたスフレメッシュ生地を採用し、ショーツ感覚で履ける軽やかさが魅力です。

ヒップ部分には「3Dまるみポケット」を採用。二重構造のメッシュが、お尻を潰さず自然に持ち上げ、丸みのあるシルエットへ導きます。

さらに、お腹部分は生地を二重にすることで、苦しくないのにぽっこりお腹をやさしくサポート。

ウエスト部分はゴムなし仕様で食い込みを軽減。折り返し始末によって段差を防ぎながら、お腹をフラットに整えます。

裾は切りっぱなしデザインを採用し、太ももへの圧力を分散。アウターにも響きにくく、毎日のコーデに取り入れやすいのも嬉しいポイントです♡

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人気骨盤ガードルもリニューアル

同時にリニューアルされる「リングアウト骨盤ガードル」も注目アイテム。55万人以上に支持されてきた人気シリーズが、補正力はそのままに、より快適な履き心地へ進化しました。

しっかり補整したい日は“ハード”タイプの骨盤ガードル、自分らしくリラックスしたい日は“ソフト”なエアリースフレと、その日の気分やファッションに合わせて使い分ける新しいスタイルを提案しています。

ガードルを「我慢して履くもの」ではなく、「心地よく選ぶもの」へ。そんなブランドの想いが詰まったラインアップです。

販売はラディアンヌ公式サイト、楽天市場店、Yahoo!ショッピングにて展開されます。

デイリーガードル エアリースフレ



価格：3,690円（税込）

サイズ：S／M／L／2L／3L(カラー：ブラック／ヌード)

リングアウト骨盤ガードル



価格：3,690円（税込）

サイズ：S-M／M-L／L-2L／2L-3L／3L-4L(カラー：ブラック／ヌード)

頑張らない美しさを楽しんで

「補整下着＝苦しい」という固定観念をやさしくほどいてくれる、ラディアンヌの“ラクするガードル”。

締め付けすぎず、自分の体を丁寧にケアしながら、美しいシルエットを楽しめる新感覚のインナーです。毎日頑張る女性だからこそ、心まで軽くなるような履き心地をぜひ体感してみてください♡