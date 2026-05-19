新エントリーグレード登場！

BMWジャパンは2026年5月13日、「2シリーズ アクティブ ツアラー」のラインナップに、新たに48Vマイルドハイブリッド搭載の「220iアクティブ ツアラー」を追加し発売しました。なお、納車は2026年6月以降が予定されています。

BMWの2シリーズ アクティブ ツアラーは、BMWならではのダイナミックなスタイリングとスポーティな運動性能に、MPV（日本でいうミニバン）モデルのような広々とした室内空間と高い機能性、快適性、安全性を融合したモデルです。

【画像】超カッコイイ！ これが全長4.3mボディの「220iアクティブ ツアラー」です！ 画像で見る（30枚）

現行型となる第2世代は2021年10月に世界初公開され、日本では2022年に登場し、よりモダンなデザインや最新のコネクティビティを併せ持っています。

ボディサイズは全長4385mm×全幅1825mm×全高1580mm（M Sportは1565mm）、ホイールベース2670mmです。全長が短く、街中でも非常に扱いやすいサイズ感といえます。

今回追加された220iアクティブ ツアラーは前輪駆動（FF）を採用し、最高出力156馬力・最大トルク240Nmを発生する1.5リッター直列3気筒ターボエンジンに7速DCT、そしてトランスミッションに電気モーターを組み込んだ48Vインテグレイテッドハイブリッドを組み合わせています。

大出力のモーターがスターターとして機能し、エンジンを直接アシストすることで、発進や加速時の燃料消費を抑えながらスムーズで上質な走行を実現しました。

システムトータルは最高出力170馬力・最大トルク280Nmを発揮。ハイブリッド化の恩恵により、WCTCモード燃費は16.7km／Lという優れた環境性能を達成しています。

220iアクティブ ツアラーが加わったことで、現在の国内ラインナップは以下の通りとなりました。なお、価格はすべて消費税込です。

・220iアクティブ ツアラー エクスクルーシブ：543万円

・220iアクティブ ツアラーMスポーツ：543万円

・218dアクティブ ツアラー エクスクルーシブ（ディーゼルモデル）：555万円

・218dアクティブ ツアラーMスポーツ（ディーゼルモデル）：555万円