香川県東かがわ市の公立小学校で児童270人あまりの氏名が記載された書類を紛失したことが分かりました。

東かがわ市教育委員会によりますと、今月（5月）17日、午後8時半ごろ公立小学校の教諭が自宅で業務を行うために校外に持ち出していた書類2枚を紛失したことに気づきました。その後、教諭は自宅外も含めて思い当たるところを探しましたが、書類を発見することができず、18日午前2時ごろ警察署に紛失届を提出、午前7時ごろに所属する学校に報告したということです。

紛失した書類は全校児童273人の氏名と学年、組が記載されたものと、教職員の時間割表の2枚（いずれもA3サイズ）でした。

教諭は今月15日に管理職の許可を得た上で、記録簿に記録し書類を自宅に持ち帰っていました。これまでのところ、紛失した書類は見つかっておらず、個人情報の流出なども確認されていないということです。（19日・午後5時半現在）

教育委員会では、紛失した学校や教諭の性別・年齢について個人の特定につながるおそれがあるとして公表していません。

学校は児童の保護者に謝罪と再発防止などを記した文書を送るとともに、教育委員会では各学校に対して文書管理の徹底について校長会で指示するとしています。