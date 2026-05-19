“ドナルドのアイスクリームポーチ”が超かわいい！ コンビニ限定オリジナルグッズ登場
6月9日（火）にスクリーンデビュー日を迎えるドナルドダックのバースデーを記念したオリジナルグッズが、5月26日（火）から、全国の「ローソン」店舗限定で順次発売される。
【写真】コンプしたい！ ステッカー＆アクリルキーホルダーは各6種ランダム
■「Disney shopping collection」第2弾
今回、「ローソン」店頭で限定販売される「Disney shopping collection」の第2弾として登場するのは、ドナルドダックをイメージしたポーチ、ステッカー、キーホルダーの全3アイテム。
「アイスクリームポーチ」は、ドナルドダックのトレードマークである青いセーラー服と帽子をあしらった超かわいいデザインが魅力。付属のカラビナを使ってバッグに付ければ、おでかけの際に鍵などを入れる用の小物入れとして使えるだろう。
また、ICチップ風の箔押しがオシャレなクレジットカード風デザインの「ステッカー」と、かき氷など夏らしいアイコンを使用した「アクリルキーホルダー」は全6種を用意。いずれもランダム展開のため、どれが出るかは開封してからのお楽しみだ。
【写真】コンプしたい！ ステッカー＆アクリルキーホルダーは各6種ランダム
■「Disney shopping collection」第2弾
今回、「ローソン」店頭で限定販売される「Disney shopping collection」の第2弾として登場するのは、ドナルドダックをイメージしたポーチ、ステッカー、キーホルダーの全3アイテム。
また、ICチップ風の箔押しがオシャレなクレジットカード風デザインの「ステッカー」と、かき氷など夏らしいアイコンを使用した「アクリルキーホルダー」は全6種を用意。いずれもランダム展開のため、どれが出るかは開封してからのお楽しみだ。