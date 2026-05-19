ラグビーリーグワンのプレーオフは、5月23日の準々決勝で開幕する。同日に東京SGと対戦するBR東京は19日、都内で練習を公開。レギュラーシーズン（RS）5位で初のプレーオフ進出を決め、気合の入った練習をこなした。

今季全試合に出場し、リーグ2位の184得点を挙げたSO中楠一期（25）は、入念にプレースキックのチェックをした。「プレーオフの経験はないけど、イメージとしてはベーシックとか、小さいディテールが大事だと思う」と話した。

具体的には「一発では決まらないと思う」と、特別な作戦や勝負を懸けたプレーは通じないと想定。「小さなことを大事にしたい」と、ふだん通りを意識している。

東京SGには今季2戦2敗だが、得点源のプレースキックは「自信がある状態」と言う。RS最終戦の東京SG戦では、得点王を争った相手WTBチェスリン・コルビ（32）が、1T3G2PGの17得点を挙げて、185得点で得点王に輝いた。中楠は2G1PGの7得点で、わずか1得点差でタイトルを譲った。この試合で中楠は1Gを外しているが「いい学びかなと。スキルは間違っていない」と気にしている様子はなかった。