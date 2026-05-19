寝苦しい夜こそ必須？ 汗ばむ季節を快適に過ごすための夏用リカバリーウェア
暑さで寝苦しい日が続くと、しっかり寝たつもりでも「なんだか疲れが残っている」と感じることがある。そんな夏の休息時間に取り入れたいのが、半袖やショートパンツでさらっと着られるリカバリーウェアだ。リカバリーウェアは、遠赤外線の働きなどによって血行促進や疲労回復をサポートする設計が特徴。とはいえ、毎日着るものだからこそ、機能だけでなく、肌触りや動きやすさ、洗濯のしやすさ、暑い時期でもストレスなく着られるかも大事なポイントになる。今回は、夏の部屋着やパジャマとして取り入れやすいリカバリーウェアを厳選。寝る前のリラックスタイムから睡眠中まで、休む時間を心地よく整えたい人におすすめのアイテムを紹介する。
【写真】寝ている間に疲労回復！人気の夏用リカバリーウエア
■[TENTIAL] BAKUNE Dry Men's [バクネ] 上下セット 半袖・ショートパンツ
「夏用のリカバリーウェアをまず1着選ぶなら」と考えたとき、主役候補にしたいのがTENTIALの「BAKUNE Dry Men's」。半袖Tシャツとショートパンツの上下セットで、暑い季節でも着やすい軽やかな設計が魅力だ。TENTIAL公式では、特殊繊維「SELFLAME」が体から発せられる遠赤外線を輻射し、血行促進や疲労回復をサポートすると説明されている。さらにBAKUNE Dryは、名前の通りドライな着心地を意識したシリーズで、寝汗やムレが気になりやすい夏のルームウェアとして取り入れやすい。
実際に選ぶ目線で見ると、「いかにも医療機器っぽい」見た目ではなく、シンプルな半袖セットアップとして着られるのがかなり使いやすい。ネイビーなら落ち着きがあり、パジャマ感が強すぎず、夜のリラックスタイムにもなじみやすい。ショートパンツも短すぎる印象になりにくく、寝返りや部屋での動きも邪魔しにくい。夏は長袖長ズボンのリカバリーウェアだと暑くて続かないこともあるが、これは「毎日着る」ハードルを下げてくれるタイプ。寝る前にスマホを見たり、ストレッチをしたり、エアコンの効いた部屋で過ごしたりする時間にも自然に使える。
価格帯は安い部屋着と比べると高めだが、そのぶん“休む時間に投資する”感覚で選びやすい。仕事や運動、外出で疲れがたまりやすい人、寝具や入浴剤だけでなく着るものから休息環境を整えたい人に向いている。
●おすすめポイント
・半袖＆ショートパンツで暑い季節も着やすい
・シンプルな上下セットで部屋着として取り入れやすい
・休息時間を心地よく整えたい人の“本命”候補になる
■[アオキ] 疲労回復ウェア リカバリーケアプラス 上下セット
夏にうれしい高通気メッシュや、軽やかでさらりとしたドライな肌触りが特徴とされており、汗ばむ季節のホームウェアとして使いやすい。半袖の上下セットなので、長袖タイプのリカバリーウェアは暑くて苦手という人にも取り入れやすい。AOKIらしいベーシックなデザインで、年齢や性別を問わず選びやすいのも魅力。寝るときだけでなく、帰宅後のリラックスタイムや休日の部屋着としても使いやすく、夏用の“きちんと休めるルームウェア”を探している人に向いている。
●おすすめポイント
・高通気メッシュで夏の部屋着に使いやすい
・パジャマにもルームウェアにもなるシンプル設計
・AOKIらしいベーシック感で家族用にも選びやすい
■【正規品】ワークマン メディヒール リカバリーウェア 上下セット ドライ半袖Tシャツ＋ドライハーフパンツ
価格と機能のバランスを重視したい人に注目のリカバリーウェア。ドライ半袖Tシャツとドライハーフパンツの組み合わせで、夏のルームウェアとして取り入れやすい。独自技術で繊維に練り込んだ高純度セラミックスが遠赤外線を輻射し、血行促進作用により疲労を回復する環境を整えると説明されている。ドライ半袖Tシャツは、汗をかいてもべたつきにくい涼感メッシュ素材。ハーフパンツも同じく涼感メッシュで、サイドポケット付き、ウエストはゴムと内側のひもで調整できる仕様だ。リカバリーウェアとしてだけでなく、休日の部屋着や軽いワンマイルウェア感覚でも着やすい。まずは手頃な価格帯から試したい人におすすめ。
●おすすめポイント
・ドライ素材で汗ばむ季節も着やすい
・Tシャツとハーフパンツで普段の部屋着感覚で使える
・価格重視でリカバリーウェアを試したい人にぴったり
■[SIXPAD] シックスパッド リカバリーウェア スリープ Recovery Wear Sleep トップス
睡眠時の着用を意識したリカバリーウェア。公式情報では、一般医療機器のリカバリーウェアスリープとして、独自の特殊繊維が遠赤外線を輻射し、血行促進、筋肉の疲れの軽減、筋肉のハリ・コリの緩和をサポートするとされている。素材はレーヨン、ポリエステル、ポリウレタンを使用しており、なめらかさのある着心地を求める人にも選びやすい。今回のピックアップ商品はトップス単品だが、まずは上半身から試したい人には取り入れやすい。ライトブルーは重たく見えにくく、夏のパジャマとしても涼しげな印象。SIXPADはトレーニングやコンディショニングのイメージが強いブランドなので、日中の活動だけでなく、夜の休息時間まで意識したい人に合う。運動習慣がある人へのギフトにもよさそうだ。
●おすすめポイント
・SIXPADらしいコンディショニング感のある一着
・トップス単品でリカバリーウェアを試しやすい
・ライトブルーで夏のパジャマにもなじみやすい
夏は暑さや寝苦しさで、疲れが抜けにくい季節。だからこそ、寝具やエアコンだけでなく、毎晩着るルームウェアを見直したい。疲れを翌日に残したくない人、夏の部屋着をアップデートしたい人は、自分の生活スタイルに合う一着を選ぼう。
■[TENTIAL] BAKUNE Dry Men's [バクネ] 上下セット 半袖・ショートパンツ
「夏用のリカバリーウェアをまず1着選ぶなら」と考えたとき、主役候補にしたいのがTENTIALの「BAKUNE Dry Men's」。半袖Tシャツとショートパンツの上下セットで、暑い季節でも着やすい軽やかな設計が魅力だ。TENTIAL公式では、特殊繊維「SELFLAME」が体から発せられる遠赤外線を輻射し、血行促進や疲労回復をサポートすると説明されている。さらにBAKUNE Dryは、名前の通りドライな着心地を意識したシリーズで、寝汗やムレが気になりやすい夏のルームウェアとして取り入れやすい。
実際に選ぶ目線で見ると、「いかにも医療機器っぽい」見た目ではなく、シンプルな半袖セットアップとして着られるのがかなり使いやすい。ネイビーなら落ち着きがあり、パジャマ感が強すぎず、夜のリラックスタイムにもなじみやすい。ショートパンツも短すぎる印象になりにくく、寝返りや部屋での動きも邪魔しにくい。夏は長袖長ズボンのリカバリーウェアだと暑くて続かないこともあるが、これは「毎日着る」ハードルを下げてくれるタイプ。寝る前にスマホを見たり、ストレッチをしたり、エアコンの効いた部屋で過ごしたりする時間にも自然に使える。
価格帯は安い部屋着と比べると高めだが、そのぶん“休む時間に投資する”感覚で選びやすい。仕事や運動、外出で疲れがたまりやすい人、寝具や入浴剤だけでなく着るものから休息環境を整えたい人に向いている。
●おすすめポイント
・半袖＆ショートパンツで暑い季節も着やすい
・シンプルな上下セットで部屋着として取り入れやすい
・休息時間を心地よく整えたい人の“本命”候補になる
■[アオキ] 疲労回復ウェア リカバリーケアプラス 上下セット
夏にうれしい高通気メッシュや、軽やかでさらりとしたドライな肌触りが特徴とされており、汗ばむ季節のホームウェアとして使いやすい。半袖の上下セットなので、長袖タイプのリカバリーウェアは暑くて苦手という人にも取り入れやすい。AOKIらしいベーシックなデザインで、年齢や性別を問わず選びやすいのも魅力。寝るときだけでなく、帰宅後のリラックスタイムや休日の部屋着としても使いやすく、夏用の“きちんと休めるルームウェア”を探している人に向いている。
●おすすめポイント
・高通気メッシュで夏の部屋着に使いやすい
・パジャマにもルームウェアにもなるシンプル設計
・AOKIらしいベーシック感で家族用にも選びやすい
■【正規品】ワークマン メディヒール リカバリーウェア 上下セット ドライ半袖Tシャツ＋ドライハーフパンツ
価格と機能のバランスを重視したい人に注目のリカバリーウェア。ドライ半袖Tシャツとドライハーフパンツの組み合わせで、夏のルームウェアとして取り入れやすい。独自技術で繊維に練り込んだ高純度セラミックスが遠赤外線を輻射し、血行促進作用により疲労を回復する環境を整えると説明されている。ドライ半袖Tシャツは、汗をかいてもべたつきにくい涼感メッシュ素材。ハーフパンツも同じく涼感メッシュで、サイドポケット付き、ウエストはゴムと内側のひもで調整できる仕様だ。リカバリーウェアとしてだけでなく、休日の部屋着や軽いワンマイルウェア感覚でも着やすい。まずは手頃な価格帯から試したい人におすすめ。
●おすすめポイント
・ドライ素材で汗ばむ季節も着やすい
・Tシャツとハーフパンツで普段の部屋着感覚で使える
・価格重視でリカバリーウェアを試したい人にぴったり
■[SIXPAD] シックスパッド リカバリーウェア スリープ Recovery Wear Sleep トップス
睡眠時の着用を意識したリカバリーウェア。公式情報では、一般医療機器のリカバリーウェアスリープとして、独自の特殊繊維が遠赤外線を輻射し、血行促進、筋肉の疲れの軽減、筋肉のハリ・コリの緩和をサポートするとされている。素材はレーヨン、ポリエステル、ポリウレタンを使用しており、なめらかさのある着心地を求める人にも選びやすい。今回のピックアップ商品はトップス単品だが、まずは上半身から試したい人には取り入れやすい。ライトブルーは重たく見えにくく、夏のパジャマとしても涼しげな印象。SIXPADはトレーニングやコンディショニングのイメージが強いブランドなので、日中の活動だけでなく、夜の休息時間まで意識したい人に合う。運動習慣がある人へのギフトにもよさそうだ。
●おすすめポイント
・SIXPADらしいコンディショニング感のある一着
・トップス単品でリカバリーウェアを試しやすい
・ライトブルーで夏のパジャマにもなじみやすい
夏は暑さや寝苦しさで、疲れが抜けにくい季節。だからこそ、寝具やエアコンだけでなく、毎晩着るルームウェアを見直したい。疲れを翌日に残したくない人、夏の部屋着をアップデートしたい人は、自分の生活スタイルに合う一着を選ぼう。