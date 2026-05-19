韓国を訪問中の高市総理はきょう、李在明大統領と首脳会談をおこない、エネルギー分野での連携強化など確認しました。首脳会談がおこなわれた安東から中継です。

今年に入り、互いのふるさとを行き来する「シャトル外交」を展開した日韓両首脳ですが、会談ではエネルギー分野での具体的な協力関係をどう構築していくかが焦点となりました。

高市総理

「大統領と私のリーダーシップによって良好な日韓関係の基調を着実に発展させて、両国がインド太平洋地域の安定化の要として役割を果たしていくということが極めて重要だと思っております」

韓国 李在明 大統領

「前回、奈良で総理と私は、韓日関係の新たな60年を始める力強い第一歩を踏み出しました。今年1月の首脳会談での約束通り、両国関係は未来に向けて一日も休まず、息切れするほど前進しています」

会談はきょう午後2時半ごろから、およそ2時間にわたりおこなわれました。

会談では、中東情勢を踏まえたインド太平洋など地域情勢などについて意見を交わしたほか、ホルムズ海峡をめぐる事態の沈静化に向けて互いに努力していくことで一致しました。

エネルギーの安定的な確保は日韓共通の課題で、両政府は石油製品やLNG＝液化天然ガスの融通などエネルギー安全保障の強化に向けて、具体的な協力を検討していくことも確認しました。

両首脳は今後も「シャトル外交」を継続していくことで一致し、会談後の共同記者発表で、高市総理は「次回は日本で、美しい場所にお連れしたい」と述べました。

高市総理は国賓級の待遇を受けていて、このあと晩さん会が開かれるほか、両首脳は伝統家屋が残る世界遺産「河回村」を一緒に視察するなどして個人的な信頼関係を深めたい考えです。