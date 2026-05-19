松本怜生「王様のブランチ」新レギュラーに決定 お笑いコンビ・レインボーもブランチファミリーに
【モデルプレス＝2026/05/19】俳優の松本怜生が、情報バラエティ番組『王様のブランチ』（TBS／毎週土曜午前9時30分から）の新レギュラーメンバーとして出演することが決定した。
【写真】25歳朝ドラ俳優「溺愛の顔がメロい」甥っ子抱っこ写真
松本は2024年〜2025年に放送された連続テレビ小説『おむすび』（NHK総合）や現在放送中の大河ドラマに出演するなど話題作への出演が続く、今注目の若手俳優の一人。そんな松本が『王様のブランチ』ではどのような活躍を見せるのか。
また若者を中心に絶大な支持を誇り、2025年放送された『キングオブコント2025』で3位に輝いた実力派お笑いコンビ・レインボーもこのたび“ブランチファミリー”に加わることが決定。これまでも本番組の人気企画「物件リサーチ」や「ごはんクラブ」など様々なロケで活躍を見せてきた2人。勢い溢れる2人が今後は“ブランチファミリー”としてさらにロケを盛り上げていく。（modelpress編集部）
今回、『王様のブランチ』のレギュラー出演が決まり、自分でもすごく驚いています。以前ゲスト出演させていただいた際、スタッフの皆さんや出演者の皆さんの雰囲気がとてもアットホームで、みんなで自然に楽しみながらロケをする空気感がとても心地よく、素敵な時間を過ごさせていただきました。これからは、『王様のブランチ』という素敵な場所で、一つひとつの時間を楽しみながら、皆さんに笑顔を届けられるよう頑張ります！これまでとはまた少し違った一面も見ていただけたら嬉しいです。応援よろしくお願いします！
【Not Sponsored 記事】
【写真】25歳朝ドラ俳優「溺愛の顔がメロい」甥っ子抱っこ写真
◆松本怜生「王様のブランチ」新レギュラーに決定
松本は2024年〜2025年に放送された連続テレビ小説『おむすび』（NHK総合）や現在放送中の大河ドラマに出演するなど話題作への出演が続く、今注目の若手俳優の一人。そんな松本が『王様のブランチ』ではどのような活躍を見せるのか。
◆松本怜生コメント
今回、『王様のブランチ』のレギュラー出演が決まり、自分でもすごく驚いています。以前ゲスト出演させていただいた際、スタッフの皆さんや出演者の皆さんの雰囲気がとてもアットホームで、みんなで自然に楽しみながらロケをする空気感がとても心地よく、素敵な時間を過ごさせていただきました。これからは、『王様のブランチ』という素敵な場所で、一つひとつの時間を楽しみながら、皆さんに笑顔を届けられるよう頑張ります！これまでとはまた少し違った一面も見ていただけたら嬉しいです。応援よろしくお願いします！
【Not Sponsored 記事】