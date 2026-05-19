元℃-ute矢島舞美「バクバク食べてくれました」朝作ったフレンチトースト公開「カフェみたい」「お子さんが喜ぶのも納得」の声
【モデルプレス＝2026/05/19】元℃-uteで女優の矢島舞美が5月19日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りのフレンチトーストを公開した。
【写真】34歳元ハロプロリーダー「カフェみたい」子供もバクバク食べた朝作ったフレンチトースト
矢島は「この前のおしゃべり会で 私が作ったご飯とか見たい！！って言ってくれた方がいたので…」と記し、「朝作ったフレンチトースト」の写真を投稿。こんがりと焼き色がついたフレンチトーストの上に、いちごとバナナをたっぷりとトッピングした1品を披露している。「もう1ヶ月くらい前の写真だけど…」としつつ「子供はフルーツが大好きなのでバクバク食べてくれました」と振り返っている。
この投稿に、ファンからは「カフェみたい」「フルーツいっぱいで彩りも素敵」「お子さんが喜ぶのも納得」「朝から豪華」などの声が上がっている。
矢島は、俳優の味方良介と2019年上演の舞台「フラガール -dance for smile-」で共演したことをきっかけに交際をスタート。その後、2022年11月に結婚を発表し、2024年に第1子出産。2025年11月に第2子の誕生を報告した。（modelpress編集部）
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【写真】34歳元ハロプロリーダー「カフェみたい」子供もバクバク食べた朝作ったフレンチトースト
◆矢島舞美、手作りのフレンチトースト披露
矢島は「この前のおしゃべり会で 私が作ったご飯とか見たい！！って言ってくれた方がいたので…」と記し、「朝作ったフレンチトースト」の写真を投稿。こんがりと焼き色がついたフレンチトーストの上に、いちごとバナナをたっぷりとトッピングした1品を披露している。「もう1ヶ月くらい前の写真だけど…」としつつ「子供はフルーツが大好きなのでバクバク食べてくれました」と振り返っている。
◆矢島舞美の投稿に「カフェみたい」の声
この投稿に、ファンからは「カフェみたい」「フルーツいっぱいで彩りも素敵」「お子さんが喜ぶのも納得」「朝から豪華」などの声が上がっている。
矢島は、俳優の味方良介と2019年上演の舞台「フラガール -dance for smile-」で共演したことをきっかけに交際をスタート。その後、2022年11月に結婚を発表し、2024年に第1子出産。2025年11月に第2子の誕生を報告した。（modelpress編集部）
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