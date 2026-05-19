鹿児島市の池田学園で、創立40周年を記念した講演会が開かれました。

（生徒代表あいさつ）「先生の話を一人一人が心にとめて、本校40周年の日々を、かけがえのない今という時を大切にしていきたいと思います」

鹿児島市にある池田学園は小・中・高一貫教育を行う学校で、創立40周年を迎えました。

池田学園は、授業などで全国から研究者を招いて講演会を開いています。今回は40周年を記念して、東京大学薬学部の教授で脳の研究をしている池谷裕二さんが講演しました。

池谷さんは、脳と睡眠の関係性や効率的な学習方法、そしてAIの活用について自身が取り組む研究を交えながら紹介し、児童や生徒およそ400人が熱心に耳を傾けていました。

（中学3年）「AIを活用しながら、これからの学習をより深めていきたい」

（高校3年）「将来は医師になりたいから、この学びをいかして勉強を頑張りたい」

（池田学園・池田由實校長）「40年でいろいろなことに取り組んできた。夢をもって夢をかなえる、そういう子どもたちの育成をしていきたい」

今年10月には、創立40周年の記念式典が開かれます。

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