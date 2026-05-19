柴咲コウ、現場への差し入れ公開「豪華すぎる」「全部手作り？」の声
【モデルプレス＝2026/05/19】女優の柴咲コウが5月18日、自身のInstagramストーリーズを更新。現場への差し入れを公開した。
【写真】44歳女優「全部手作り？」現場への豪華差し入れ
柴咲は「新月のあとは、みんなに差し入れ」と記し、現場スタッフへの差し入れを披露。春が旬のたけのこ、春から初夏にかけて水揚げされる時鮭（ときしらず）とわかめを混ぜ込んだ2種類のおにぎりが、手を汚さず手軽に食べられるようラップに包まれた状態で置かれている。
また「こないだ現場へ差し入れ、お茶漬け＆蕎麦」と紹介し、別の差し入れも公開。お茶漬けや蕎麦の盛り付けとして、ネギ、葉物野菜、とろろ、大根おろしなど約20種類もの彩り豊かなトッピングがテーブルにズラリと並んでいる。
この投稿に、ファンからは「季節感があって素敵」「全部手作り？」「豪華すぎる」「どれも美味しそう」「センス溢れてる」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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【写真】44歳女優「全部手作り？」現場への豪華差し入れ
◆柴咲コウ、現場への差し入れ披露
柴咲は「新月のあとは、みんなに差し入れ」と記し、現場スタッフへの差し入れを披露。春が旬のたけのこ、春から初夏にかけて水揚げされる時鮭（ときしらず）とわかめを混ぜ込んだ2種類のおにぎりが、手を汚さず手軽に食べられるようラップに包まれた状態で置かれている。
◆柴咲コウの投稿に「豪華すぎる」の声
この投稿に、ファンからは「季節感があって素敵」「全部手作り？」「豪華すぎる」「どれも美味しそう」「センス溢れてる」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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