1児の母・宮崎宣子、2歳長男が完食した手作り弁当公開「納得の美しさ」「食べるのが楽しくなる」の声
【モデルプレス＝2026/05/19】元日本テレビで現在はフリーの宮崎宣子アナウンサーが5月19日、自身のInstagramストーリーズを更新。息子のために作った弁当を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】46歳1児の母アナウンサー「食べるのが楽しくなる」2歳長男が完食した手作り弁当
宮崎は「昨日のお弁当」「完食」とコメントを添え、彩り豊かな手作り弁当の写真を投稿。弁当には、車の形をしたご飯やブロッコリー、ウインナー、黒豆など彩り豊かなおかずがバランス良く詰められている様子を公開している。「ありがとうございます」と続けて、完食してくれたことへの喜びが伝わる投稿となっている。
この投稿では「美味しそうなお弁当」「完食も納得の美しさ」「愛情がすごい」「栄養バランスも素敵」「こんなお弁当作ってもらいたい」「食べるのが楽しくなる」などの反響が寄せられている。
宮崎は2002年4月に日本テレビに入社し、2011年12月に一般男性と結婚。2012年3月に日本テレビを退社後、フリーに転身。2021年12月に「歳の差10歳」の男性と再婚、2023年10月に出産を発表した。（modelpress編集部）
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【写真】46歳1児の母アナウンサー「食べるのが楽しくなる」2歳長男が完食した手作り弁当
◆宮崎宣子「完食」のお弁当公開
宮崎は「昨日のお弁当」「完食」とコメントを添え、彩り豊かな手作り弁当の写真を投稿。弁当には、車の形をしたご飯やブロッコリー、ウインナー、黒豆など彩り豊かなおかずがバランス良く詰められている様子を公開している。「ありがとうございます」と続けて、完食してくれたことへの喜びが伝わる投稿となっている。
◆宮崎宣子の投稿に反響
この投稿では「美味しそうなお弁当」「完食も納得の美しさ」「愛情がすごい」「栄養バランスも素敵」「こんなお弁当作ってもらいたい」「食べるのが楽しくなる」などの反響が寄せられている。
宮崎は2002年4月に日本テレビに入社し、2011年12月に一般男性と結婚。2012年3月に日本テレビを退社後、フリーに転身。2021年12月に「歳の差10歳」の男性と再婚、2023年10月に出産を発表した。（modelpress編集部）
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