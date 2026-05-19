DYGL、3カ月連続シングル第3弾「De Nada」配信リリース
DYGLが、3カ月連続シングルの第3弾「De Nada」を5月20日に配信リリースする。
「All Tomorrows」「NRG」で放たれた疾走感と鋭い衝動から一転、USオルタナティヴの系譜を踏まえつつ、タフで重厚なロック・サウンドへ。「すべてが売り物」「いくら払えるか教えて」――楽曲に刻まれたリリックは、資本と消費に覆われた現代のリアリティを鋭く切り取る1曲。
本作のリリースとあわせ、アーティスト写真も新たに公開された。
＜リリース情報＞
DYGL
new single「De Nada」
2026年5月20日リリース
https://ssfuga.lnk.to/denada
Label：Easy Enough / Bayon Production
Distribution：SPACE SHOWER MUSIC
Territory : World
Written by Nobuki Akiyama, Yosuke Shimonaka, Kohei Kamoto, Yotaro Kachi, Kento Suzuki
Words by Nobuki Akiyama
All songs produced & arranged by DYGL
All songs recorded, mixed & mastered by Stephanie ”Slozzaa" Loza
Artwork by ipchingfung
＜ライブ情報＞
DYGL"LIVE AT FEVER / CONPASS"
2026年8月5日（水）大阪｜心斎橋 CONPASS
OPEN 18:30 / START 19:30
お問合せ : SMASH WEST 06-6535-5569
2026年8月7日（金）東京｜新代田FEVER
OPEN 18:30 / START 19:30
お問合せ: SMASH 03-3444-6751
＜チケット＞
通常前売り：\5,000（+Drink Fee / Tax in）
Under22：\4,000（+Drink Fee / Tax in）
＜一般発売＞
5⽉23⽇（土）10:00〜
主催：SMASH / BIAS & RELAX adv.
企画制作：BAYON PRODUCTION / BIAS & RELAX adv.
DYGL official web ｜https://dayglotheband.com/
