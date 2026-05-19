【ゴルフの上達に一番必要な「回さない」という基本】「体を回せ」は間違い？ あえて「回さない」スイングがもたらす驚きの効果とは？

ゴルフのスイングといえば「体をしっかり回す」のが常識と思っていませんか？

しかし、ある程度経験を積んだゴルファーが壁を越えるためには、あえて「回さない」意識が重要かもしれません！！

「回さない」ことで、具体的にスイングの何が変わる？

スイングにおいて動かす部位（腕、体、足など）が増えれば増えるほど、クラブの動きには不安定な要素が同時に増してしまいます。そのため、「回さない」ことを意識してあえて動かす部位を制限し、動きすぎを防ぐことで、自分にとっての「適量」な動きを目指すことができます。

また、体を回し過ぎることで起きるクラブの振り遅れや、体勢が崩れてクラブコントロールを失うといった「オーバーワーク」を防ぐことにつながり、結果的にミスの少ない安定したスイングが手に入ります。

あなたのスイングは回りすぎ？ ゴルフ上達の鍵「回さない」境界線はココを見る！

「体を回さないスイング」と言われても、自分が回りすぎているのかどうか判断するのは難しいものです。実は、プロとアマチュアの違いは「ある瞬間」の体の向きに表れます。

最も分かりやすい境界線は、「インパクト（ボールを捉える瞬間）における体の向き」です。ターゲット（飛球線方向）に対して体が横向きの状態をキープしたままインパクトを迎えられているかどうかが基準となります。

もし、インパクトの瞬間に、胸やおへそがすでにターゲットの方向を向いてしまっている場合は、体が「回ってしまっている（回りすぎている）」状態と言えます。一度、自分のインパクトの瞬間をチェックしてみましょう。