º£Ç¯¤Î²Æ¤ÎÍ½ÁÛ¡¡ËÌ³¤Æ»¤Ï¸·¤·¤¤½ë¤µ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦
º£Æü(19Æü)¡¢»¥ËÚ´É¶èµ¤¾ÝÂæ¤«¤éËÌ³¤Æ»¤Îº£Ç¯¤Î²Æ(6·î¡Á8·î)¤ÎÅ·¸õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î3¤«·îÍ½Êó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ËÌ³¤Æ»¤Îº£Ç¯¤Î²Æ¤Ï´ü´Ö¤òÄÌ¤·¤Æµ¤²¹¤ÏÊ¿Ç¯¤è¤ê¹â¤¯·Ð²á¤·¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤âÊ¿Ç¯¤ÈÈæ¤Ù¤Æ½ë¤¤²Æ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ÂÀÊ¿ÍÎ¹âµ¤°µ¤¬¶¯¤¯¡¢ÃÈ¤«¤¤¶õµ¤¤ËÊ¤¤ï¤ì¤ä¤¹¤¤
¿ôÃÍÍ½Êó·ë²Ì¤ò¤â¤È¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë³¤ÍÎ¤ÈÂçµ¤¤ÎÆÃÄ§¤Ë´Ø¤¹¤ë»ñÎÁ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£Ç¯¤Î²Æ¤Î·¹¸þ¤Ï°Ê²¼¤¬¤¢¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¢ÃÏµå²¹ÃÈ²½¤Î±Æ¶ÁÅù¤Ë¤è¤ê¡¢Á´µå¤ÇÂçµ¤Á´ÂÎ¤Î²¹ÅÙ¤¬¹â¤¤¡£
£¥â¥ó¥¹¡¼¥ó¤ÎÀ¾É÷¤¬¶¯¤¯¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ÎÅì¤«¤éÂÀÊ¿ÍÎÃæÉô¤ÇÀÑÍð±À¤ÎÈ¯À¸¤¬Â¿¤¤¡£
¤¾å¶õ¤ÎÊÐÀ¾É÷¤ÏÆüËÜÉÕ¶á¤«¤éÆüËÜ¤ÎÅì³¤¾å¤Ç¤ÏÊ¿Ç¯¤è¤ê¤ä¤äËÌ¤òÎ®¤ì¤ë¡£
¥ÂÀÊ¿ÍÎ¹âµ¤°µ¤ÎËÌ¤Ø¤ÎÄ¥¤ê½Ð¤·¤Ï¶¯¤¤¡£
¤³¤ì¤é¤Î¤³¤È¤«¤é¡¢ÆüËÜÉÕ¶á¤ÏÃÈ¤«¤¤¶õµ¤¤ËÊ¤¤ï¤ì¤ä¤¹¤¯¡¢ÆÃ¤ËËÌ³¤Æ»ÉÕ¶á¤Ë¤Ï¡¢¹âµ¤°µ¤Î¤Õ¤Á¤ò²ó¤ëÃÈ¤«¤¯¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤¬Æþ¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¥¨¥ë¥Ë¡¼¥Ë¥ç¸½¾Ý¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤È²áµî¤ÎÅý·×¤Ç¤ÏÎä²Æ¤Ë¤Ê¤ë·¹¸þ¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¼Â¤ÏÉ¬¤º¤·¤â¤½¤¦¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Á°²ó¥¨¥ë¥Ë¡¼¥Ë¥ç¸½¾Ý¤¬È¯À¸¤·¤¿2023Ç¯¤Î²Æ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê²Æ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
2023Ç¯¤Î²Æ¤ÏµÏ¿Åª¤ÊÌÔ½ë¤Ë
2023Ç¯¤ÎËÌ³¤Æ»¤Î²Æ¤Ï¡¢µÏ¿Åª¤ÊÌÔ½ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ¹âµ¤²¹¤Ï»¥ËÚ¤Ç36.3¡î¡¢È¡´Û¤Ç35.4¡î¤Ê¤ÉÅý·×³«»Ï°ÊÍèºÇ¤â¹â¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢»¥ËÚ¤Ç¤Ï8·î¤ËºÇ¹âµ¤²¹¤¬35¡î°Ê¾å¤ÎÌÔ½ëÆü¤ò3²ó´ÑÂ¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿Ìë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âµ¤²¹¤Ï²¼¤¬¤é¤º¡¢Ç®ÂÓÌë(Á°Æü¸á¸å6»þ¤«¤éÅöÆü¸áÁ°6»þ¤Þ¤Ç¤ÎºÇÄãµ¤²¹¤¬25¡î°Ê¾å)¤â»¥ËÚ¤äÈ¡´Û¤Ç10²óÁ°¸å¤¢¤ê¡¢¿²¶ì¤·¤¤Ìë¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê6·î¤«¤é8·î¤Î²Æµ¨¤Î´ü´Ö3¤«·î¤ÎÊ¿¶Ñµ¤²¹Ê¿Ç¯º¹¤ÎËÌ³¤Æ»Ê¿¶Ñ¤ÏÊ¿Ç¯¤è¤ê3¡î¹â¤¯¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÎµÏ¿¤òÂçÉý¤ËÅÉ¤êÂØ¤¨¡¢Åý·×³«»Ï°ÊÍèºÇ¤â½ë¤¤²Æ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿(ºòÇ¯2025Ç¯¤¬¤µ¤é¤ËµÏ¿¤ò¹¹¿·¤·¡¢¸½ºß¤Ï2023Ç¯¤Ï2°Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹)¡£
·î¤´¤È¤Îµ¤²¹¤ä±«¤Î¾õ¶·
¸þ¤³¤¦3¤«·î¤Ï¡¢ÃÈ¤«¤¤¶õµ¤¤ËÊ¤¤ï¤ì¤ä¤¹¤¤¤¿¤áµ¤²¹¤¬¹â¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
6·î
Å·µ¤¤Ï¿ôÆü¤Î¼þ´ü¤ÇÊÑ¤ï¤ê¡¢µ¤²¹¤ÏÊ¿Ç¯¤è¤ê¹â¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
7·î
ÆüËÜ³¤Â¦¤Ç¤ÏÅ·µ¤¤Ï¿ôÆü¤Î¼þ´ü¤ÇÊÑ¤ï¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥ª¥Û¡¼¥Ä¥¯³¤Â¦¤äÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤ÏÊ¿Ç¯Æ±ÍÍ¤ËÆÞ¤ê¤ÎÆü¤¬Â¿¤¯¡¢µ¤²¹¤ÏÊ¿Ç¯¤è¤ê¹â¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
8·î
Å·µ¤¤Ï¿ôÆü¼þ´ü¤ÇÊÑ¤ï¤ê¡¢µ¤²¹¤ÏÊ¿Ç¯ÊÂ¤ß¤«¹â¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤¤¤º¤ì¤Î·î¤â¹ß¿åÎÌ¤ÏÊ¿Ç¯ÊÂ¤ß¤Î¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
º£Ç¯¤âÎãÇ¯¤è¤ê½ë¤¤²Æ¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ³ÊÅª¤Ê½ë¤µ¤¬Íè¤ëÁ°¤Ë¡¢Áá¤¤¤¦¤Á¤«¤é½ë¤µ¤ËÂÎ¤ò´·¤é¤¹¤Ê¤ÉÂÐºö¤ò¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£