A.B.C-Zの塚田僚一と、「神戸市長田はホームタウン」と自負するABCテレビ福井治人アナウンサーが、住宅街に突如現れる“白い巨塔”ならぬ「青い巨塔」のミステリーに挑戦！

【TVer】神戸・長田に“青い巨塔”があるのなんでやねん!?

塚田&福井アナはこれまでに大阪、京都で100点を獲得してきた名コンビ。特に福井アナは、高校時代に通い詰めた街・長田での調査だけに「当然100点だよな」と周囲からのプレッシャーにも負けず「神戸でも100点！サイクル（ヒット）なんでやんねん!?」を狙って、気合十分でロケをスタートさせた。

阪神・高速長田駅から西に進むと、その「塔」は突如として現れた。 周囲の住宅を遥かに見下ろす巨大な建造物に、「何これ！めちゃくちゃデカい！」と驚く塚田と福井アナは、塔のすぐそばにある神戸常磐大学周辺へと調査の足を進める。すると---

大学の前で「消防はしご車」の看板を発見！

「看板があるってことは、ここは消防関連の施設なんじゃないか？」と推理を働かせた。

そこで、手がかりを求めて、神戸の街に詳しい追手門学院大学の道谷卓先生に方向性を確認する。しかし、道谷先生は「はしご車も大学も関係ありません」とバッサリ。

お手上げ状態の塚田に、先生が教えてくれたのは、

「この青い巨塔は、命に関わるとても重要な役割を果たしている」

ということ。 さらに調査場所として「県道21号線周辺の『緑』を探す」というヒントをもらった。そこでふたりは、県道沿いの西代蓮池公園へ。改めて探ってみると、この公園にはかつては農業用水を供給するため池があったということがわかった。

また、長田神社では阪神・淡路大震災で倒壊した鳥居の痕跡を発見し、さらに水笠通公園でも「震災復興まちづくりとして、地域の防災拠点となる公園をつくった」と記された石碑を見つけ、ふたりの頭の中でバラバラだったピースがひとつに繋がった！

蓮池＝水に関連した公園。

震災の爪痕が残る長田神社。

そして、防災拠点の公園。

かつて、阪神・淡路大震災で甚大な火災被害を受けた長田の人々---その命を守る施設とは。

こうして、ふたりが導き出した答えは---

震災の教訓から建てられた、大規模な『非常用貯水タンク』だ！

震災の記憶と、街の安全を守るための巨大施設--。完璧なストーリーに、自信満々で答え合わせに挑むが……。

判定は無情にも「0点です！ はしご車関係ないってことは、水も関係ないでしょ？」と、一蹴されてしまう。

ここからは、答え合わせだ。呆然とするふたりを連れて道谷先生が向かったのは、さきほど何度も歩いた県道21号そこにあった「緑」とは---？

まさかの阪神高速の看板！

そこは、「阪神高速31号神戸長田線」のトンネルの出入り口だった。

それでもこれが「青い巨塔」に結びつかないふたりがさらに案内されたのは、神戸常磐大学に向かう坂道。

その脇には「阪神高速道路」の看板が！実は、この真下には、あの阪神高速のトンネルが通っているのだという。

というわけで---

この塔の正体は、阪神高速「神戸長田トンネルの排気塔」！

そこで、テレビ初公開の緊急車両用のエレベーターからトンネル内に潜入してみることに。地下を走る車を間近で観られる迫力のロケーションに、ふたりは大興奮!!

この「神戸長田トンネル」は全長およそ4キロ。阪神高速のなかでも非常に長く、さらに内部は急カーブが続く複雑な構造であることから渋滞が多発し、排気ガスが溜まりやすい構造になっているという。この「青い巨塔」は、これを排出するために必要な設備。しかし、役割はそれだけではない。

施設内に入ると、そこには轟音とともに回る直径3メートルの巨大ファンが！ トンネル内の空気をこのファンで吸い上げ、別の場所で綺麗に処理したあと、あの巨大な塔の頂上から上空へと放出していたのだ。

「神戸長田トンネル」の出口周辺は、神戸有数の住宅密集地。

だからこそ、排気ガスをキレイにして排出する必要があったのだ。

あの日、火災の猛威にさらされたこの街で、今は24時間休むことなく、道路を走る人々の安全と周囲で暮らす人々の健やかな環境を守っている塔。“命を守る”カタチこそ違えど、あの医療ドラマのごとく、この「青い巨塔」は、今日も長田の空から市民の命を守り続けているのだ！

この調査の模様は、情報番組『newsおかえり』（毎週月曜～金曜午後3時40分、ABCテレビ）内の「福井✕塚田のなんでやねん!?」5月12日放送回で紹介された。

【TVer】神戸・長田に“青い巨塔”があるのなんでやねん!? くつ下脱いで？塚田遼一ワールド全開！