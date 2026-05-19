ニューストップ > ライフスタイルニュース > 「市販のお菓子なんて信じられない！」ママ友が自然派ママ友の突然の… 「市販のお菓子なんて信じられない！」ママ友が自然派ママ友の突然の指摘に唖然…その言い方ってトゲがない!? 「市販のお菓子なんて信じられない！」ママ友が自然派ママ友の突然の指摘に唖然…その言い方ってトゲがない!? 2026年5月19日 17時30分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ スナック菓子を食べさせただけで、ここまで責められるとは…。里奈の心に、小さな引っ掛かりが残りました。優美さんは本当に親切な人なのか、それとも自分の価値観を押し付けたいだけなのか。公園での一瞬の会話が、今後のママ友関係を左右することになってしまうのです。>>【まんが】自然派を押し付けるママ友(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】自然派を押し付けるママ友 マジで最悪…「家の前で倒れてます」泥酔して他人に迷惑…夫の行動に呆然【私が義妹と縁を切った理由 Vol.110】 妻「私は復帰したてだし約束通り育児に協力して？」夫「俺も仕事だからしょうがないじゃん〜」「早く仕事辞めれば？」約束を守らない夫に更紗の怒りが爆発！夫婦の結末は？