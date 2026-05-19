井ノ原快彦の誕生日を『ボーダレス』メンバーがお祝い！「良い50歳を迎えられました」

W主演に土屋太鳳＆佐藤勝利、共演に横田栄司、田中幸太朗、優香、そして北大路欣也、井ノ原快彦ら個性豊かな俳優陣が集結した、君塚良一脚本によるドラマ『ボーダレス〜広域移動捜査隊〜』。

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5月20日（水）に放送を迎える第6話では、次々と新しい事実が明らかになり、いよいよ物語も佳境へ突入。そんななか、移動捜査課のリーダー・赤瀬則文役の井ノ原が5月17日に50歳の誕生日を迎え、サプライズで『ボーダレス』キャスト＆スタッフ一同が盛大にお祝いした。

◆バースデーソング大合唱＆特製ケーキが登場！

撮影終了後、サプライズで行われたバースデーセレモニー。

主演の土屋＆佐藤の「せーの」の合図で、キャスト＆スタッフがバースデーソングを大合唱した。

さらに、本作の象徴でもある一番星トラックのデコレーションがあしらわれ、移動捜査課＆捜査一課コンビの顔写真が入った特製ケーキも登場。

『ボーダレス』キャストからの心温まる祝福、そして『ボーダレス』らしさ満載のケーキに、井ノ原は「良い50歳を迎えられました！『ボーダレス』ラストスパート、みんなで力をあわせてやっていければ！ ありがとうございます！」と、喜びとともに本作への抱負を語った。