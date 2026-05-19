【週刊FLASH 6月2日号】 5月19日発売 価格：550円

「週刊FLASH」5月19日発売号表紙(C)光文社／週刊FLASH

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光文社は「週刊FLASH」6月2日号を5月19日に発売した。価格は550円。

今号の表紙と巻頭には、恋愛リアリティーショーで話題を呼んだ永尾まりやさんが登場。“モテクイーン”の魅力を遺憾なく発揮している。

また、「佐久間宣行のNOBROCK TV」に出演し話題を呼ぶ伊勢川乃亜さんは自身初となる水着グラビアを披露。アイドルグループ「FULIT BOX」の立花ことりさんは王道の水着グラビアを魅せてくれる。

さらに、六本木最大級のキャバクラ「UNJOUR TOKYO」人気キャスト藤咲ひなたさん、かのんさん、まきのさんが初登場。美しいランジェリー姿を披露する。

【永尾まりやさん】

永尾まりや(C)光文社/週刊FLASH 写真◎TOYO

【伊勢川乃亜さん】

伊勢川乃亜(C)光文社/週刊FLASH 写真◎佐藤佑一

FLASHデジタル写真集「君にしか見せない笑顔」伊勢川乃亜(C)光文社/週刊FLASH 写真◎佐藤佑一

【立花ことりさん】

立花ことり(C)光文社/週刊FLASH 写真◎LUCKMAN

【「UNJOUR TOKYO」藤咲ひなたさん、かのんさん、まきさん】

UNJOUR TOKYO(C)光文社/週刊FLASH 写真◎山口京和