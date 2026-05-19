「たれとん」中野北口店で「たれかつ丼」が600円に！5月20日から5日間限定でお得なオープン記念キャンペーン開催

とんかつ専門店「かつや」などを展開するアークランドサービスホールディングスが展開するタレカツ食堂「たれとん」は、2号店である中野北口店のオープンを記念し、2026年5月20日から24日まで「豚たれかつ丼 3枚」と「鶏たれかつ丼 4枚」を600円で販売するキャンペーンを実施します。

「鶏たれかつ丼 4枚」は200円お得！

「たれとん」は揚げたての薄めのカツを甘辛い特製醤油ダレにくぐらせてご飯にのせる"タレカツ丼"専門店。今年2月の新橋1号店の好評を受け、今回2号店がオープンとなりました。

5月20日から24日の5日間は、オープン記念キャンペーンが開催されます。

「豚たれかつ丼3枚」と「鶏たれかつ丼4枚」が、それぞれ600円で提供されます。

・豚たれかつ丼3枚

豚ロースを使用した贅沢なメニューです。

通常価格750円のところ、期間中は600円に。

・鶏たれかつ丼 4枚

鶏ささみを使用したカツが4枚も入ったボリューム満点の一品。

通常価格800円のところ、期間中は600円に。

期間中、通常メニューの販売はされません。上記2商品のみが特別価格となります。

そして、オープン記念キャンペーン終了後もお楽しみが。中野北口店限定メニューとして「豚たれかつうどん」「鶏たれかつうどん」が登場します。

タレカツの特製醤油ダレにラー油を加えたピリ辛のつけ汁と、太めで強いコシのうどんの相性は抜群です。

＜店舗概要＞

店舗名：タレカツ食堂 たれとん 中野北口店

場所：東京都中野区中野5-65-6 山和ビル3 1F

営業時間：10時〜22時30分（ラストオーダー22時）

席数：22席

タレカツ食堂「たれとん」中野北口店については、詳しくは公式サイトから確認できます。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部