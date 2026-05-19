佐賀の山下泰弘が現役引退を発表…B1昇格に貢献したチームキャプテンがユニフォームを脱ぐ

5月19日、B1西地区に所属する佐賀バルーナーズは、山下泰弘の現役引退を発表した。

40歳の山下は福岡県出身で、187センチ81キロのポイントガード。明治大学を卒業後、2008－09シーズンに東芝ブレイブサンダース（現川崎ブレイブサンダース）でプロデビューを果たすと、ライジングゼファー福岡、島根スサノオマジックとチームを渡り歩いた。2022－23シーズンにレンタル移籍で佐賀に加入し、同シーズンのチームのB1昇格にも貢献した。今シーズンは11試合の出場で、平均1.1得点0.4リバウンド0.3アシストを記録した。

今回の発表に際して、同選手はチームを通して以下の様にコメントした。

「親愛なる皆さまへ。私、山下泰弘は17年間にわたる社会人・プロバスケットボール選手としての活動にピリオドを打ち、現役を引退することを、ご報告いたします。2009年の4月に東芝ブレイブサンダースの一員となった日には、まっっっったく想像出来なかった長い期間をバスケットボールプレイヤーとして過ごしてこられました。プレイヤー生活、やりきりました。北九州、福岡、東京、川崎、福岡、島根、佐賀。多くの土地で、本当に多くのブースターの方々に出会うことができた日々を、誇りに思います。長きにわたるご支援・ご声援、ありがとうございました。「自分がコートに立つことで、チームの課題を解決してみせる」と思っていたやんちゃ坊主が、いつしか「チームのためのプレーを、いつでも全力で、泥臭くやっていく」と心に決めたチームプレイヤーになり、そして今では「自分がいる事で、明日のチームがより良いチームになるように行動しよう」と考えられるようになりました。17年間、共に歩み支えてくれた、全てのチームメイトとチームスタッフ、フロントスタッフやチアリーディングチーム、そしてブースター・スポンサーの皆さまには、感謝しかありません。これからもこの感謝を持ってバスケットに関わり、皆さまに恩返しをしていきたいと思っています」

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