■ドル円終値の推移

　　　　　　　　　レンジ　　　　　　　　　　　　　　前日比
　０５月１９日　１５９円０３～０５銭　　　　　　　（△０．１１）
　０５月１８日　１５８円９２～９３銭　　　　　　　（△０．４８）
　０５月１５日　１５８円４４～４５銭　　　　　　　（△０．５２）
　０５月１４日　１５７円９２～９３銭　　　　　　　（△０．０８）
　０５月１３日　１５７円８４～８５銭　　　　　　　（△０．３４）
　０５月１２日　１５７円５０～５１銭　　　　　　　（△０．３９）
　０５月１１日　１５７円１１～１３銭　　　　　　　（△０．２８）
　０５月０８日　１５６円８３～８５銭　　　　　　　（△０．５７）
　０５月０７日　１５６円２６～２８銭　　　　　　　（▼０．３５）
　０５月０１日　１５６円６１～６３銭　　　　　　　（▼３．５２）
　０４月３０日　１６０円１３～１５銭　　　　　　　（△０．６１）
　０４月２８日　１５９円５２～５４銭　　　　　　　（△０．２９）
　０４月２７日　１５９円２３～２５銭　　　　　　　（▼０．４４）
　０４月２４日　１５９円６７～６９銭　　　　　　　（△０．０８）
　０４月２３日　１５９円５９～６１銭　　　　　　　（△０．３８）
　０４月２２日　１５９円２１～２３銭　　　　　　　（△０．２０）
　０４月２１日　１５９円０１～０３銭　　　　　　　（△０．０５）
　０４月２０日　１５８円９６～９８銭　　　　　　　（▼０．２９）
　０４月１７日　１５９円２５～２８銭　　　　　　　（△０．３９）
　０４月１６日　１５８円８６～８８銭　　　　　　　（▼０．０７）
　０４月１５日　１５８円９３～９４銭　　　　　　　（▼０．１３）
　０４月１４日　１５９円０６～０８銭　　　　　　　（▼０．５４）
　０４月１３日　１５９円６０～６２銭　　　　　　　（△０．２６）
　０４月１０日　１５９円３４～３５銭　　　　　　　（△０．３８）
　０４月０９日　１５８円９６～９８銭　　　　　　　（△０．７６）
　０４月０８日　１５８円２０～２２銭　　　　　　　（▼１．６６）
　０４月０７日　１５９円８６～８７銭　　　　　　　（△０．４９）
　０４月０６日　１５９円３７～３９銭　　　　　　　（▼０．２２）
　０４月０３日　１５９円５９～６１銭　　　　　　　（△０．０３）
　０４月０２日　１５９円５６～５８銭　　　　　　　（△０．７７）
　０４月０１日　１５８円７９～８０銭　　　　　　　（▼０．８３）
　０３月３１日　１５９円６２～６４銭　　　　　　　（▼０．１５）
　０３月３０日　１５９円７７～７８銭　　　　　　　（▼０．１７）
　０３月２７日　１５９円９４～９６銭　　　　　　　（△０．４５）
　０３月２６日　１５９円４９～５０銭　　　　　　　（△０．３６）
　０３月２５日　１５９円１３～１５銭　　　　　　　（△０．６４）
　０３月２４日　１５８円４９～５０銭　　　　　　　（▼１．０９）
　０３月２３日　１５９円５８～６０銭　　　　　　　（△０．３８）
　０３月１９日　１５９円２０～２３銭　　　　　　　（△０．４４）
　０３月１８日　１５８円７６～７８銭　　　　　　　（▼０．４６）