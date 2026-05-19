福井が川島聖那、オーギルの契約継続を発表…大学得点王が在籍2季目に向け「ひたむきにチャレンジ」

5月19日、B2東地区に所属する福井ブローウィンズが、川島聖那、ヒシグバータル・オーギルと選手契約（継続）に合意したことを発表した。

26歳で福岡県出身の川島は、187センチ85キロのシューティングガード。2021－22シーズンにファイティングイーグルス名古屋に特別指定選手として加入すると、2022－23シーズンより西宮ストークス（現神戸ストークス）で3年間プレー。2025－26シーズンより福井に移籍すると、48試合に出場し、平均9.9得点2.1リバウンド2.0アシストを記録した。

22歳でモンゴル出身のオーギルは、203センチ110キロのセンター。京都産業大学でプレーし、4年次には関西学生バスケットボールリーグで得点王に輝く活躍をみせた。2025－26シーズン途中にアジア特別枠で福井に加入し、26試合の出場で平均5.7得点2.5リバウンド0.3アシストを記録した。

今回の発表に際して、2選手はチームを通して以下の様にコメントした。

■川島聖那



「まずは、長い1シーズンの間、たくさんの応援をいただきありがとうございました。福井という新しい地での挑戦の1年でしたが、家族のように温かく向かえ入れてくださり感謝しています。ブローウィンズに来て、多くの役割と責任を任されました。怪我もあったり、迫る試合の準備に追われたり、振り返る余裕もなく過ぎ去った時間でした。来シーズンは、「青い旋風を巻き起こす」側として、チームを引っ張る強い責任感と覚悟を強く持ってプレーします。福井ブローウィンズを応援いただける全ての皆さんの応援の声と、ともに戦ってくださる姿に感謝を忘れず来シーズンも皆さんに勝利と笑顔をお届けしたいと思っています。来シーズンもともに戦いましょう」

■ヒシグバータル・オーギル



「2026－27シーズンも福井ブローウィンズの一員として戦えることを、大変嬉しく思います。2025－26シーズンは悔しい結果もありましたが、その経験を無駄にせず、チームの勝利に貢献できるよう全力で頑張ります。ルーキーらしく、ひたむきにチャレンジし続け、コート内外で成長した姿をお見せできるよう努力していきます。2026－27シーズンもともに戦いましょう！」

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