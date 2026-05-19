綱啓永が自身のInstagramを更新。BE:FIRSTが5月16・17日に味の素スタジアムで開催された『BE:FIRST Stadium Live 2026 We are the “BE:ST”』に参戦したことを明かし、JUNON（ジュノン）、木戸大聖、中沢元紀らとの4ショットを披露。ファンの注目を集めている。

【写真】①～③綱啓永＆木戸大聖＆中沢元紀がBE:FIRSTジュノンに”ファンモード”の4ショット ④映画撮影時の綱とジュノンの仲良し2ショット ⑤デニムのナポレオンジャケットが凛々しいジュノン

■BE:FIRST・JUNONのパフォーマンスに、綱啓永＆木戸大聖＆中沢元紀ら感激

4人は、現在公開中の映画『WIND BREAKER／ウィンドブレイカー』で共演。写真では、左から木戸、JUNON、綱、中沢が並んでいる。綱らは首にはツアータオルを巻き、ペンライトを手にする“ファンモード”全開の姿で、ライブを満喫した様子を見せている。嬉しそうな笑顔を浮かべるJUNONの姿も印象的だ。

ライブは、映画の主題歌「Stay Strong」からスタート。綱はその演出について、「いきなり『Stay Strong』は勝手にサプライズされた気分でした…」とコメントし、「ジュノンかっこよすぎたね」と、映画撮影時とはまた違う、“BE:FIRSTのJUNON”としてステージに立つ姿への感動を綴った。

また、木戸は「JUNONの歌声に終始とろけて… BE:FIRSTの圧巻のパフォーマンスに大興奮して… もう楽しすぎました！」と投稿。中沢も「圧倒的なパフォーマンスと表現力に溺れてきました JUNONの生歌最高でした～」と、ライブの余韻たっぷりに感想を寄せている。

SNSでは「みんなライブ楽しんだの伝わってくる」「ペンライト振ったのかな？」「綱くん推し活してる（笑）」「ウィンブレチームずっと仲良しで嬉しい」「最高ショット！」などの声が上がっている。

■写真：映画撮影時の綱 啓永とジュノンの“写ルンです”2ショット

■写真：JUNONはデニムにナポレオンジャケットで登場、BE:FIRSTスタジアム公演ビジュアル