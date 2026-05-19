ザ・ブルーハーツの伝説のライブが、NHKにて最新リマスター映像で放送決定

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ザ・ブルーハーツ（THE BLUE HEARTS）の伝説のコンサート『全日本EAST WASTE TOUR’91』の模様が、5月＆6月にNHK BSプレミアム4K/NHK BSにて、最新リマスター映像にて放送されることが決定した。

■ザ・ブルーハーツが、まさに脂が乗りきっていた瞬間のライブ

1987年にシングル「リンダリンダ」でメジャーデビューのあと、若者を中心にその人気に火がつき、またたくまに日本を代表するロックバンドになったザ・ブルーハーツ。

今回放送されるのは、バンドシーンの頂点に躍り出た彼らが、4枚目のアルバム『Bust Waste Hip』（1990年9月10日発売）発表後に行った全国ツアー『全日本 EAST WASTE TOUR’91』のファイナル公演（1991年6月12日・13日 NHKホール）。

1990年に初の海外ツアーを実施、そして6枚目のシングル「情熱の薔薇」では初のオリコン週間シングルランキング1位を獲得し、9月に発売した同アルバムもオリコン週間アルバムランキング1位に輝くなど、まさに脂が乗りきっていた瞬間のライブだ。

「少年の詩」「TRAIN-TRAIN」「情熱の薔薇」「人にやさしく」「リンダリンダ」など、披露される楽曲はアンセム感あふれるストレートなロックチューンであるだけではなく、その解散から30年を経た今もCM・ドラマ・映画などに数多く使用され、時代を超えて愛される普遍性に満ちている。

ヒット曲の数々はもちろん、演奏やパフォーマンス、客席の興奮と、すべてが一体となった充実期ならではの熱量溢れる映像の放送は、当時からのファンはもちろん、初めて彼らのパフォーマンスに触れる世代の心もゆさぶる貴重な機会となるだろう。

なお、5月20日には、4thアルバム『Bust Waste Hip』を含む、結成40周年記念「公式ジャケットデザインＴシャツ」および「アルバムカセットテープ」の単品発売がスタート。こちらも要チェックだ。

■番組情報

NHK BSプレミアム4K『伝説のコンサート“ザ・ブルーハーツ” リマスター版』

05/29（金）21:00～21:55

NHK BS 『伝説のコンサート“ザ・ブルーハーツ” リマスター版』

06/13（土）23:10～24:05

■リリース情報

2026.05.20 ON SALE

CASSETTE 『Bust Waste Hip』

2026.05.20 ON SALE

CASSETTE『HIGH KICKS』

2026.05.20 ON SALE

CASSETTE『STICK OUT』

2026.05.20 ON SALE

CASSETTE『DUG OUT』

■関連リンク

販売サイト

https://store.wmg.jp/collections/bluehearts

ザ・ブルーハーツ｜ワーナーミュージック・ジャパン レーベルサイト

https://wmg.jp/bluehearts/