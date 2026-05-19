ザ・ブルーハーツの伝説のライブが、NHKにて最新リマスター映像で放送決定
ザ・ブルーハーツ（THE BLUE HEARTS）の伝説のコンサート『全日本EAST WASTE TOUR’91』の模様が、5月＆6月にNHK BSプレミアム4K/NHK BSにて、最新リマスター映像にて放送されることが決定した。
■ザ・ブルーハーツが、まさに脂が乗りきっていた瞬間のライブ
1987年にシングル「リンダリンダ」でメジャーデビューのあと、若者を中心にその人気に火がつき、またたくまに日本を代表するロックバンドになったザ・ブルーハーツ。
今回放送されるのは、バンドシーンの頂点に躍り出た彼らが、4枚目のアルバム『Bust Waste Hip』（1990年9月10日発売）発表後に行った全国ツアー『全日本 EAST WASTE TOUR’91』のファイナル公演（1991年6月12日・13日 NHKホール）。
1990年に初の海外ツアーを実施、そして6枚目のシングル「情熱の薔薇」では初のオリコン週間シングルランキング1位を獲得し、9月に発売した同アルバムもオリコン週間アルバムランキング1位に輝くなど、まさに脂が乗りきっていた瞬間のライブだ。
「少年の詩」「TRAIN-TRAIN」「情熱の薔薇」「人にやさしく」「リンダリンダ」など、披露される楽曲はアンセム感あふれるストレートなロックチューンであるだけではなく、その解散から30年を経た今もCM・ドラマ・映画などに数多く使用され、時代を超えて愛される普遍性に満ちている。
ヒット曲の数々はもちろん、演奏やパフォーマンス、客席の興奮と、すべてが一体となった充実期ならではの熱量溢れる映像の放送は、当時からのファンはもちろん、初めて彼らのパフォーマンスに触れる世代の心もゆさぶる貴重な機会となるだろう。
なお、5月20日には、4thアルバム『Bust Waste Hip』を含む、結成40周年記念「公式ジャケットデザインＴシャツ」および「アルバムカセットテープ」の単品発売がスタート。こちらも要チェックだ。
■番組情報
NHK BSプレミアム4K『伝説のコンサート“ザ・ブルーハーツ” リマスター版』
05/29（金）21:00～21:55
NHK BS 『伝説のコンサート“ザ・ブルーハーツ” リマスター版』
06/13（土）23:10～24:05
■リリース情報
2026.05.20 ON SALE
CASSETTE 『Bust Waste Hip』
2026.05.20 ON SALE
CASSETTE『HIGH KICKS』
2026.05.20 ON SALE
CASSETTE『STICK OUT』
2026.05.20 ON SALE
CASSETTE『DUG OUT』
■関連リンク
販売サイト
https://store.wmg.jp/collections/bluehearts
ザ・ブルーハーツ｜ワーナーミュージック・ジャパン レーベルサイト
https://wmg.jp/bluehearts/