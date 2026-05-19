B′z・松本孝弘率いる″TMG″の新作リリース＆ツアー開催を発表！「必ずまた集結して」と語った熱い想いにファン熱狂
B’zの公式Xが更新され、松本孝弘の動画メッセージが公開された。
■日米のロックレジェンドが奇跡の融合！最強ラインナップに注目集まる
【動画】松本孝弘がTMGの新作リリースとツアー開催決定を動画で報告
本動画は、松本自身のプロジェクトである“TMG（Tak Matsumoto Group）”の新作リリースと全国ツアーの開催決定を松本自らの口で告げる内容だ。
2027年にソロデビュー40周年という大きな節目を迎える松本。アニバーサリーに先駆けて、松本、Eric Martin（Mr.BIG）、Jack Blades（Night Ranger）というスーパーロックグループ“TMG”が再び奇跡の集結を果たす。
2024年に20年ぶりに再始動を遂げたTMG。この秋は、Matt Sorum（ex Guns N’ Roses）、ギターのYukihide “YT” Takayamaを加えたラインナップで、待望の新作のリリース、さらには“SAYONARA”をキーワードに掲げる全国ツアーを開催する。
動画の中で松本は「必ずまた集結して活動しようとメンバー間では決めていました」と語り、キーワードの“SAYONARA”に込めた並々ならぬ思いの丈も明かしている。
SNSには「ライブだけじゃなくアルバムも出してくれるの嬉しすぎる」「メッセージに感動しました」「松本さんの声が直接聞けて嬉しい」「有言実行かっこいいです」と熱狂するファンの声が溢れている。